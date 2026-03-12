РФ атаковала Украину 94 БПЛА: ПВО обезвредила 77 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 марта российские оккупанты выпустили по Украине 94 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, враг атаковал БПЛА Shahed, Гербера, Италмас и других типов. Пуски фиксировали из направлений: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Из них более 60 – "шахеды".

Работа ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

