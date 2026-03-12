РФ атакувала Україну 94 БпЛА: ППО знешкодила 77 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 12 березня російські окупанти випустили по Україні 94 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог атакував БпЛА Shahed, Гербера, Італмас та інших типів. Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Із них понад 60 - "шахеди".
Робота ППО
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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