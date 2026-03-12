РФ атакувала Україну 94 БпЛА: ППО знешкодила 77 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 12 березня російські окупанти випустили по Україні 94 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог атакував БпЛА Shahed, Гербера, Італмас та інших типів. Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Із них понад 60 - "шахеди".

Робота ППО

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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