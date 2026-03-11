Операторы Сил беспилотных систем поразили вражеский ЗРК "Бук-М1" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе аэроразведки и операторов ударных беспилотников 1-го отдельного центра СБС цель была успешно поражена.

Операция была проведена во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Отмечается, что комплекс "Бук-М1" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников, а также для прикрытия группировок войск и важных объектов.

В Силах беспилотных систем отмечают, что каждый пораженный комплекс ПВО противника открывает больше возможностей для работы украинских операторов.

