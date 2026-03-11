Дрон-перехватчик, вооруженный сеткометом "Пташка", сбивает российский БПЛА "Молния". ВИДЕО
Украинские разработчики беспилотных систем продолжают удивлять нестандартными решениями в борьбе за господство в воздухе. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры работы отечественного дрона-перехватчика, оснащенного системой сеткомета от компании "Пташка Дронс".
Детали воздушного боя
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Цель: Российский беспилотник типа "Молния", который пытался проводить корректировку огня в нашем тылу.
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Технология: В отличие от привычных таранов, украинский перехватчик использовал специальный модуль "Пташка". Это компактная пусковая установка, которая выстреливает прочную капроновую сетку размером 4×4 метра непосредственно в воздухе.
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Результат: При приближении к вражескому аппарату перехватчик выпустил сетку, которая мгновенно запутала пропеллеры "Молнии". Российский дрон потерял управление и камнем полетел вниз. Украинский дрон остался невредимым.
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