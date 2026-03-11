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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Дрон-перехватчик, вооруженный сеткометом "Пташка", сбивает российский БПЛА "Молния". ВИДЕО

Украинские разработчики беспилотных систем продолжают удивлять нестандартными решениями в борьбе за господство в воздухе. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры работы отечественного дрона-перехватчика, оснащенного системой сеткомета от компании "Пташка Дронс".

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Детали воздушного боя

  • Цель: Российский беспилотник типа "Молния", который пытался проводить корректировку огня в нашем тылу.

  • Технология: В отличие от привычных таранов, украинский перехватчик использовал специальный модуль "Пташка". Это компактная пусковая установка, которая выстреливает прочную капроновую сетку размером 4×4 метра непосредственно в воздухе.

  • Результат: При приближении к вражескому аппарату перехватчик выпустил сетку, которая мгновенно запутала пропеллеры "Молнии". Российский дрон потерял управление и камнем полетел вниз. Украинский дрон остался невредимым.

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технологии (751) уничтожение (10048) Силы беспилотных систем (526) перехватчик (116)
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Красені..
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11.03.2026 15:44 Ответить
Дешево і сердито.
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11.03.2026 17:12 Ответить
 
 