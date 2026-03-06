Украинские военные победили на международном хакатоне НАТО
На международном хакатоне NATO TIDE Hackathon 2026 в Исландии команду украинских военных признали лучшей среди решений 33 команд из более чем 15 стран НАТО и партнеров Альянса.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, команда офицеров из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут (ВИТИ) разработала AI-систему, которая объединяет разведданные и помогает командирам быстрее принимать боевые решения.
Украину представили две команды в рамках челленджа Automated Intelligence Fusion and Analysis Informed Targeting - одного из ключевых направлений в сфере интеллектуальной обработки и анализа разведывательных данных.
Первое место заняла команда из ВИТИ - JAM Team.
Прототип мультиагентной AI-системы ODIN
В Минобороны рассказали, что офицеры кафедры компьютерных наук и интеллектуальных технологий разработали прототип мультиагентной AI-системы ODIN, которая:
- автоматически объединяет разведывательные данные из разнородных источников;
- осуществляет адаптивную приоритезацию целей;
- формирует варианты воздействия (кинетические, некинетические, кибер);
- сокращает цикл принятия решений командирами всех уровней в режиме реального времени.
"Мы должны были за четыре дня создать решение, которое автоматически обрабатывает разведывательные данные из разных источников и превращает их в четко приоритезированные цели. Так появился ODIN - мультиагентная AI-система, которая объединяет информацию, отсеивает лишнее и предоставляет командиру понятную картину в реальном времени", - отметили в команде ВИТИ.
В итоге ODIN признали лучшим среди решений команд стран НАТО, включая представителей ведущих технологических и оборонных компаний.
Также отмечается, что система имеет потенциал для дальнейшего развития в рамках инициативы NATO Next Generation Targeting.
Команда Сил беспилотных систем
Кроме того, четвертое место среди 12 команд в этом же челлендже заняла команда Сил беспилотных систем (One I See). Это еще одно подтверждение высокого уровня экспертизы украинских военных специалистов в сфере AI и обработки разведданных.
Что такое Хакатон TIDE
Хакатон TIDE - это ключевая платформа для развития оперативной совместимости и внедрения инноваций в структурах НАТО. Участие и победа украинских военных демонстрируют способность ВСУ формировать цифровое преимущество, интегрироваться в совместные технологические инициативы Альянса и вносить весомый вклад в безопасность евроатлантического пространства.
