ВСУ масштабируют военные инновации: роботизированные платформы и системы борьбы с дронами

В Вооруженных силах Украины активно развивают новейшие технологии для повышения эффективности войск и уменьшения нагрузки на военнослужащих. Речь идет о масштабировании беспилотных и роботизированных систем, а также об использовании экзоскелетов для пехоты.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщили начальник Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Добрянский и офицер отдела взаимодействия со СМИ управления связей с общественностью ГУК ВСУ, майор Андрей Ковалев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Роботы и дроны становятся системным элементом войны

Современное поле боя все больше сосредоточено на технологиях беспилотного оружия. ВСУ совместно с Министерством обороны и Министерством цифровой трансформации работают над развитием систем противовоздушной обороны, решений для борьбы с ударными беспилотниками и повышением автономности боевых систем.

Идеи, которые еще несколько лет назад были лишь концепциями, сейчас уже активно применяются на практике.

В частности, украинские военные развернули системные решения для перехвата вражеских беспилотников, включая подготовку специализированных подразделений, развитие информационных и локационных систем и поставку необходимого оборудования в войска.

За последние 15 месяцев в Вооруженных силах также значительно увеличилось количество подразделений, работающих с наземными роботизированными платформами. Эти комплексы используются на передовой для выполнения различных задач, прежде всего для поддержки штурмовых действий, транспортировки грузов, эвакуации раненых и разведки.

Один из таких роботизированных комплексов даже помог эвакуировать двух украинских военных, которые вместо запланированных двух месяцев находились на позиции около 150-180 дней, - отметил Андрей Ковалев.

Испытания техники проводятся в Украине

Вооруженные силы пока не имеют договоренностей с международными партнерами об испытании новых образцов вооружения за рубежом. Большинство тестирований проводят непосредственно в Украине.

Для этого создают специальные полигоны, инфраструктуру для экспериментов и экспериментальные боевые подразделения, которые испытывают технику в реальных боевых условиях. Такой подход позволяет оперативно проверять эффективность новых технологий и быстро вносить изменения в их конструкцию.

Также военные организуют демонстрации новых разработок на полигонах для потенциальных пользователей и подразделений.

При этом ВСУ активно сотрудничают с украинскими производителями, которые получают непосредственную обратную связь от военных на фронте. Одним из ключевых факторов развития инноваций является непосредственный боевой опыт, который получают украинские военные во время полномасштабной войны.

В отличие от многих армий мира, которые имеют современные разработки, но не используют их в реальных боевых условиях, Украина вынуждена быстро внедрять технологии на поле боя, - сообщили на брифинге.

В то же время противник также активно анализирует украинский опыт и пытается масштабировать подобные решения в своих войсках.

Именно поэтому в Украине формируется новая экосистема военных инноваций, в которой разработчики, производители и боевые подразделения тесно сотрудничают между собой. Такое взаимодействие создает горизонтальные связи между военными и инженерами, что позволяет значительно ускорить внедрение новых технологий в Вооруженных силах.

