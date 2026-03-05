ЗСУ масштабують військові інновації: роботизовані платформи та системи боротьби з дронами

Індустрія дронів

У Збройних силах України активно розвивають новітні технології для підвищення ефективності військ та зменшення навантаження на військовослужбовців. Йдеться про масштабування безпілотних і роботизованих систем, а також про використання екзоскелетів для піхоти.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомили начальник Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України, полковник Віталій Добрянський та офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв'язків з громадськістю ГУК ЗСУ, майор Андрій Ковальов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Роботи та дрони стають системним елементом війни

Сучасне поле бою дедалі більше зосереджене на технологіях безпілотної зброї. ЗСУ спільно з Міністерством оборони та Міністерством цифрової трансформації працюють над розвитком систем протиповітряної оборони, рішень для боротьби з ударними безпілотниками та підвищенням автономності бойових систем.

Ідеї, які ще кілька років тому були лише концепціями, нині вже активно застосовуються на практиці.

Зокрема, українські військові розгорнули системні рішення для перехоплення ворожих безпілотників, включаючи підготовку спеціалізованих підрозділів, розвиток інформаційних і локаційних систем та постачання необхідного обладнання у війська.

За останні 15 місяців у Збройних силах також значно збільшилася кількість підрозділів, які працюють із наземними роботизованими платформами. Ці комплекси використовуються на передовій для виконання різних завдань, передусім для підтримки штурмових дій, транспортування вантажів, евакуації поранених та розвідки.

Один із таких роботизованих комплексів навіть допоміг евакуювати двох українських військових, які замість запланованих двох місяців перебували на позиції близько 150–180 днів, - зазначив Андрій Ковальов.

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Випробування техніки проводяться в Україні

Збройні сили наразі не мають домовленостей із міжнародними партнерами щодо випробування нових зразків озброєння за кордоном. Більшість тестувань проводять безпосередньо в Україні.

Для цього створюють спеціальні полігони, інфраструктуру для експериментів та експериментальні бойові підрозділи, які випробовують техніку в реальних бойових умовах. Такий підхід дозволяє оперативно перевіряти ефективність нових технологій і швидко вносити зміни до їх конструкції.

Також військові організовують демонстрації нових розробок на полігонах для потенційних користувачів та підрозділів.

При цьому ЗСУ активно співпрацюють із українськими виробниками, які отримують безпосередній зворотний зв’язок від військових на фронті. Одним із ключових факторів розвитку інновацій є безпосередній бойовий досвід, який отримують українські військові під час повномасштабної війни.

На відміну від багатьох армій світу, що мають сучасні розробки, але не використовують їх у реальних бойових умовах, Україна змушена швидко впроваджувати технології на полі бою, - повідомили на брифінгу.

Водночас противник також активно аналізує український досвід та намагається масштабувати подібні рішення у власних військах.

Саме тому в Україні формується нова екосистема військових інновацій, у якій розробники, виробники та бойові підрозділи тісно співпрацюють між собою. Така взаємодія створює горизонтальні зв’язки між військовими та інженерами, що дозволяє значно прискорити впровадження нових технологій у Збройних силах.

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