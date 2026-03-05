Кількість зіткнень на Харківщині та Сумщині суттєво знизилася,- Трегубов

Упродовж останніх двох тижнів на Харківщині, Сумщині та Лиманському напрямку відзначається суттєве зниження боєзіткнень через втрату Starlink та ускладнене управління ворожими підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Якщо говорити саме про цей тиждень та про минулий тиждень, - сильно впала кількість боєзіткнень як таких. Я говорю про нашу зону відповідальності - це, як відомо, Харківщина, а також Лиманський напрямок і східна частина Сумщини. Тут серйозно впала кількість боєзіткнень як таких. Ми пов'язуємо це з кількома речами. Перше, росіяни все ж таки намагалися якось провести перегрупування і підготуватися до весняної кампанії. І друге, - у них все ж таки є певні проблеми з управлінням військами, саме через втрату Starlink, саме через необхідність виробити нові методи керівництва військами безпосередньо для того, щоб хоч якось зберегти ту ефективність управління, яка сутнісна для сучасної війни", - зазначив Трегубов.

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При цьому, зазначив військовий, ворог не зменшує кількість атак дронами та КАБами.

"Щодо ситуації в Куп’янську, то до самого міста росіяни не підходять, його утримання зараз відбувається на підступах до міста", - додав Трегубов.

Що передувало?

Оператори дронів Третього армійського корпусу 125-ї ОВМБр уразили логістичну та вогневу техніку, а також особовий склад рашистів на Лиманському напрямку. Зокрема знищено 10 окупантів, 2 танки, автівку, НРК та 9 укриттів.