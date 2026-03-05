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Новини Бої на Харківському напрямку Бойові дії на Лиманському напрямку Бої на Сумщині
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Кількість зіткнень на Харківщині та Сумщині суттєво знизилася,- Трегубов

Менше боїв на Харківщині та Сумщині через перегрупування ворога

Упродовж останніх двох тижнів на Харківщині, Сумщині та Лиманському напрямку відзначається суттєве зниження боєзіткнень через втрату Starlink та ускладнене управління ворожими підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Якщо говорити саме про цей тиждень та про минулий тиждень, - сильно впала кількість боєзіткнень як таких. Я говорю про нашу зону відповідальності - це, як відомо, Харківщина, а також Лиманський напрямок і східна частина Сумщини. Тут серйозно впала кількість боєзіткнень як таких. Ми пов'язуємо це з кількома речами. Перше, росіяни все ж таки намагалися якось провести перегрупування і підготуватися до весняної кампанії. І друге, - у них все ж таки є певні проблеми з управлінням військами, саме через втрату Starlink, саме через необхідність виробити нові методи керівництва військами безпосередньо для того, щоб хоч якось зберегти ту ефективність управління, яка сутнісна для сучасної війни", - зазначив Трегубов.

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При цьому, зазначив військовий, ворог не зменшує кількість атак дронами та КАБами.

"Щодо ситуації в Куп’янську, то до самого міста росіяни не підходять, його утримання зараз відбувається на підступах до міста", - додав Трегубов.

Що передувало?

Оператори дронів Третього армійського корпусу 125-ї ОВМБр уразили логістичну та вогневу техніку, а також особовий склад рашистів на Лиманському напрямку. Зокрема знищено 10 окупантів, 2 танки, автівку, НРК та 9 укриттів.

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Та звісно, всі лапті ломонулися в заторі до персії, Дубаї захищати.
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05.03.2026 10:34 Відповісти
 
 