Количество столкновений в Харьковской и Сумской областях существенно снизилось, - Трегубов.

В течение последних двух недель в Харьковской, Сумской и Лиманской областях отмечается существенное снижение боевых столкновений из-за потери Starlink и затрудненного управления вражескими подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Если говорить именно об этой неделе и о прошлой неделе, - сильно упало количество боевых столкновений как таковых. Я говорю о нашей зоне ответственности - это, как известно, Харьковская область, а также Лиманское направление и восточная часть Сумской области. Здесь серьезно упало количество боевых столкновений как таковых. Мы связываем это с несколькими вещами. Во-первых, россияне все же пытались как-то провести перегруппировку и подготовиться к весенней кампании. И второе, - у них все же есть определенные проблемы с управлением войсками, именно из-за потери Starlink, именно из-за необходимости выработать новые методы руководства войсками непосредственно для того, чтобы хоть как-то сохранить ту эффективность управления, которая существенна для современной войны", - отметил Трегубов.

При этом, отметил военный, враг не уменьшает количество атак дронами и КАБами.

"Что касается ситуации в Купянске, то к самому городу россияне не подходят, его удержание сейчас происходит на подступах к городу", - добавил Трегубов.

Что предшествовало?

Операторы дронов Третьего армейского корпуса 125-й ОВМБр поразили логистическую и огневую технику, а также личный состав рашистов на Лиманском направлении. В частности, уничтожено 10 оккупантов, 2 танка, автомобиль, НРК и 9 укрытий.