РФ больше всего атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

В течение 4 марта на передовой произошло 118 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и осуществил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александроград, Гавриловка, Коломыйцы, Пысанка, Воздвижовка, Гирке, Ровное, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Светлая Долина.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и три артиллерийские системы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 124 обстрела, из которых 4 - с применением РСЗО. Также нанес четыре авиаудара с применением 11 КАБ. В течение суток зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Графское.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Кившаровки.

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Рай-Александровки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Орехово-Василевки, Бондарного и Николаевки.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Червоного Лимана.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Ивановки, Андреевки-Клевцово, Новогригоровки, Зеленого Гая, Красногорского, Злагоды и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Зализнычного и Мирного.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали дважды - в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

