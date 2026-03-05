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РФ найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

Протягом 4 березня на передовій відбулося 118 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

 Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких 4 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Графське.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай–Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Придніпровському напрямку окупанти атакували двічі - в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

Ситуація на фронті станом на 5 березня: що відомо?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: На деяких напрямках відчуваємо слабкість росіян, але не варто розслаблятися, - Зеленський

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Генштаб ЗС (8470) бойові дії (5954)
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@ "У Запорізькій області ЗСУ відбили всі атаки в Приморському і відкинули російські війська в західній частині Степногірська. Ресурси противника публікують кадри ударів по житловій забудові, яку раніше займали, і повідомляють про складну обстановку.

На Гуляйпільському напрямку відсутня чітка лінія бойового зіткнення. Обстановка нагадує «шаровий пиріг», коли на ділянці глибиною до 6 км українські та російські позиції розташовуються впереміш.
У Залізничному точаться активні бої, при цьому ЗСУ зберігають позиції в західній частині Гуляйполя, про що повідомляють самі військовослужбовці та свідчать опубліковані противником кадри ударів.
Російські війська закріпилися вздовж лісосмуг на північ від Дорожнянки, а також вздовж залізниці у напрямку до Залізничного.
У Варварівці та Добропіллі ситуація залишається динамічною.

На Добропільському напрямку противник закріпився у центральній частині Гришиного. Бої продовжуються за центр населеного пункту та в районі балки Другий Яр.
Також російські війська просунулися в районі хутора Запорізького згідно з даними DeepState."
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05.03.2026 09:49 Відповісти
 
 