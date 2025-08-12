РУС
Участник Brave1 интегрировал гранатометную турель "Буря" в эстонский НРК. ВИДЕО

Инновации для обороны с участием партнеров - участник Brave1 Frontline интегрировал свою гранатометную турель "Буря" с наземной платформой THeMIS от эстонского производителя Milrem Robotics.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Взаимодействие с европейскими партнерами

Защита Украины напрямую влияет на безопасность Европы. Усиливаем взаимодействие с партнерами и вместе создаем продукты для современной технологической войны.

"Участник кластера оборонных инноваций Frontline интегрировал свою гранатометную турель "Буря" с наземной платформой THeMIS от эстонского производителя Milrem Robotics. Теперь они будут работать как единая боевая система", - говорится в сообщении.

Она уже успешно прошла тестирование в Украине. В ближайшие дни запланирована серия дополнительных испытаний. Цель - боевая доводка системы и проверка ее стабильности при различных сценариях применения. Следующим этапом станет интеграция комплекса в конкретные задачи на поле боя.

"Создаем решения для усиления Сил безопасности и обороны и развития глобального defаnse tech". - подчеркнул Федоров.

Эстония (1487) инновации (57) BRAVE1 (24) НРК наземній робот (9)


Давно пора більше роботів випускати,і берегти людей.
12.08.2025 11:50 Ответить
Без людей, це купа брухту, те що потрібна інша концепція дій, і технічних засобів, це так, але без звичайної піхоти це просто залізо....
12.08.2025 11:55 Ответить
 
 