Учасник Brave1 інтегрував гранатометну турель "Буря" в естонський НРК. ВIДЕО
Інновації для оборони за участі партнерів — учасник Brave1 Frontline інтегрував свою гранатометну турель "Буря" з наземною платформою THeMIS від естонського виробника Milrem Robotics.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Взаємодія з європейськими партнерами
Захист України безпосередньо впливає на безпеку Європи. Посилюємо взаємодію з партнерами та разом створюємо продукти для сучасної технологічної війни.
"Учасник кластера оборонних інновацій Frontline інтегрував свою гранатометну турель "Буря" з наземною платформою THeMIS від естонського виробника Milrem Robotics. Тепер вони працюватимуть як єдина бойова система", - ідеться в повідомленні.
Вона вже успішно пройшла тестування в Україні. Найближчими днями запланована серія додаткових випробувань. Мета — бойове доведення системи та перевірка її стабільності за різних сценаріїв застосування. Наступним етапом стане інтеграція комплексу в конкретні завдання на полі бою.
"Створюємо рішення для посилення Сил безпеки і оборони та розвитку глобального defense tech". - наголосив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль