Учасник Brave1 інтегрував гранатометну турель "Буря" в естонський НРК. ВIДЕО

Інновації для оборони за участі партнерів — учасник Brave1 Frontline інтегрував свою гранатометну турель "Буря" з наземною платформою THeMIS від естонського виробника Milrem Robotics.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Взаємодія з європейськими партнерами

Захист України безпосередньо впливає на безпеку Європи. Посилюємо взаємодію з партнерами та разом створюємо продукти для сучасної технологічної війни.

"Учасник кластера оборонних інновацій Frontline інтегрував свою гранатометну турель "Буря" з наземною платформою THeMIS від естонського виробника Milrem Robotics. Тепер вони працюватимуть як єдина бойова система", - ідеться в повідомленні.

Вона вже успішно пройшла тестування в Україні. Найближчими днями запланована серія додаткових випробувань. Мета — бойове доведення системи та перевірка її стабільності за різних сценаріїв застосування. Наступним етапом стане інтеграція комплексу в конкретні завдання на полі бою.

"Створюємо рішення для посилення Сил безпеки і оборони та розвитку глобального defense tech". - наголосив Федоров.

Естонія (1682) інновації (98) BRAVE1 (34) НРК наземний роботизований комплекс (3)


Давно пора більше роботів випускати,і берегти людей.
12.08.2025 11:50 Відповісти
Без людей, це купа брухту, те що потрібна інша концепція дій, і технічних засобів, це так, але без звичайної піхоти це просто залізо....
12.08.2025 11:55 Відповісти
 
 