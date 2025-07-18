Україна презентувала платформу для тестування іноземних оборонних технологій на базі Brave1

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив платформу Test in Ukraine від оборонного кластеру Brave1. Тут розробники можуть подати заявку на тестування своїх технологій в Україні.

Про це йдеться у фейсбуці Brave1, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мета платформи Test in Ukraine — максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни. Відтепер іноземні виробники БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть чітку дорожню карту для тестування своїх виробів в Україні.

У Brave1 пояснюють, що розробниками варто тестувати зброю в Україні тому, що:

Експертиза від кінцевих користувачів технологій;

Повністю обладнані полігони, де можна випробувати продукти в умовах, наближених до бойових;

Якісний зворотний зв'язок та протоколи для вдосконалення та перевірки технологій;

Співпраця з українськими виробниками для спільного виробництва та швидшого розгортання продукції на фронті.

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"Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або ж довірити тестування Brave1 – фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами. Україна — місце, де народжуються оборонні інновації. Тут формується досвід та експертиза, які змінюють підходи до сучасної війни. І саме тут варто тестувати нові технології", - йдеться в повідомленні.