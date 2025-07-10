Підрозділи зможуть замовляти дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market в обмін на е-бали за уражені цілі

Підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.

"Бонусна система розподілу дронів завдяки цифровізації працюватиме ефективніше: військові зможуть отримати за підтверджені бойові ураження ширший перелік ефективних технологій, а весь процес — від оформлення замовлення до постачання — триватиме всього кілька тижнів", - ідеться в повідомленні.

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Що змінюється:

На отримані бали за підтверджені ураження ворога підрозділ може замовляти технології на Brave1 Market через авторизацію в системі DELTA.

За е-бали доступні кодифіковані БпЛА, засоби РЕБ, НРК, а також некодифіковані FPV-дрони. Це дасть змогу підрозділам обирати із широкого переліку технологій саме ті, які їм потрібні для ефективної роботи.

Замовлення передається в DOT-Chain Defenсe від Агенції оборонних закупівель Міноборони

Усі документи формуватимуться онлайн — від контрактів до актів. Жодних паперів, очікувань і заповнень документів.

Окрім цього, тепер верифікуватиме ураження та нараховуватиме бали Brave1. Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технології на фронті. Мінцифра й надалі формуватиме політику програми, а Агенція оборонних закупівель відповідатиме за швидкі та ефективні закупівлі й постачання.

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Як зробити замовлення

Зробити замовлення за новою моделлю підрозділи зможуть уже із серпня 2025 року — як за бойові бали, зароблені протягом червня, так і за ті, що не були використані раніше.

Система Армія дронів.Бонус стала геймченджером для фронту. Військові отримали додаткову мотивацію, держава — якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень.

Понад 400 підрозділів - учасники програми

За понад 10 місяців роботи до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. За цей час вдалося збільшити вдвічі кількість ураженої техніки. За місяць це тисячі знищених танків, БпЛА, РЕБ, складів, ППО, гармат та гаубиць.

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"Ми постійно аналізуємо, як працює система, і в режимі реального часу вносимо зміни, щоб ви не думали про зайву бюрократію, а фокусувалися на захисті та знищенні ворога", - наголосив Федоров.