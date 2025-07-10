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Новини Обмін е-балів на дрони
1 569 51

Підрозділи зможуть замовляти дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market в обмін на е-бали за уражені цілі

обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market

Підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.

"Бонусна система розподілу дронів завдяки цифровізації працюватиме ефективніше: військові зможуть отримати за підтверджені бойові ураження ширший перелік ефективних технологій, а весь процес — від оформлення замовлення до постачання — триватиме всього кілька тижнів", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Розробники з Brave1 створили набої для боротьби з дронами, - Федоров. ВIДЕО

Що змінюється:

  • На отримані бали за підтверджені ураження ворога підрозділ може замовляти технології на Brave1 Market через авторизацію в системі DELTA.
  • За е-бали доступні кодифіковані БпЛА, засоби РЕБ, НРК, а також некодифіковані FPV-дрони. Це дасть змогу підрозділам обирати із широкого переліку технологій саме ті, які їм потрібні для ефективної роботи.
  • Замовлення передається в DOT-Chain Defenсe від Агенції оборонних закупівель Міноборони
  • Усі документи формуватимуться онлайн — від контрактів до актів. Жодних паперів, очікувань і заповнень документів.

Окрім цього, тепер верифікуватиме ураження та нараховуватиме бали Brave1. Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технології на фронті. Мінцифра й надалі формуватиме політику програми, а Агенція оборонних закупівель відповідатиме за швидкі та ефективні закупівлі й постачання.

Дивіться: БпЛА з ШІ, дрони-перехоплювачі, окопний РЕБ, - Федоров розповів про 9 головних технологій Brave1. ІНФОГРАФІКА

Як зробити замовлення

Зробити замовлення за новою моделлю підрозділи зможуть уже із серпня 2025 року — як за бойові бали, зароблені протягом червня, так і за ті, що не були використані раніше.

Система Армія дронів.Бонус стала геймченджером для фронту. Військові отримали додаткову мотивацію, держава — якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень.

Понад 400 підрозділів - учасники програми

За понад 10 місяців роботи до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. За цей час вдалося збільшити вдвічі кількість ураженої техніки. За місяць це тисячі знищених танків, БпЛА, РЕБ, складів, ППО, гармат та гаубиць.

Також дивіться: Розробники з Brave1 протестували на полігоні малі FPV-бомбери. ФОТОрепортаж

"Ми постійно аналізуємо, як працює система, і в режимі реального часу вносимо зміни, щоб ви не думали про зайву бюрократію, а фокусувалися на захисті та знищенні ворога", - наголосив Федоров.

Автор: 

Федоров Михайло (899) BRAVE1 (33) е-бали (1)


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Топ коментарі
+13
в обмін на е-бали
----------
в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
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10.07.2025 16:05 Відповісти
+12
гребаний цирк, точніше 95 квартал, військові частини мають отримувати зброю по штату, а не за клоунські *****
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10.07.2025 16:07 Відповісти
+10
Кончєний федоров ***** рахує...вже і війну в цирк перетворюють
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10.07.2025 16:06 Відповісти
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в обмін на е-бали
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в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
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10.07.2025 16:05 Відповісти
Кончєний федоров ***** рахує...вже і війну в цирк перетворюють
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10.07.2025 16:06 Відповісти
Скажіть це Мадяру. Він цим опікується. Чи слабО?
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10.07.2025 16:14 Відповісти
Ага, в НАТО готується новий армійський термін - "fuck points".
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10.07.2025 17:00 Відповісти
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10.07.2025 17:02 Відповісти
******* опікується?
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10.07.2025 17:09 Відповісти
гребаний цирк, точніше 95 квартал, військові частини мають отримувати зброю по штату, а не за клоунські *****
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10.07.2025 16:07 Відповісти
Як за часів дикого заходу - принесеш два скальпелі кацапів і отримаєш чотири додаткові магазини патронів
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10.07.2025 16:09 Відповісти
"скальпелі"

скальпели у хирургов, приносить надо скальпы
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10.07.2025 17:32 Відповісти
а не принесеш, будеш дрючком воювати
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10.07.2025 17:45 Відповісти
Перші чотири комента -зробили люди які абсолюно не дотичні до БПЛА підрозділів ЗСУ. Люто плюсую по іновацію+++++++ умнічки. москаляку на гілляку
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10.07.2025 16:09 Відповісти
пан, я так розумію, з одного з медійних підрозділів
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10.07.2025 17:44 Відповісти
З одного боку - так. З іншого логіка є - більше зброї отримують ті, хто ефективніше її використовує. Підрозділам в "ужгородському укрєпрайоні" їх треба менше, десь на сумшині - треба більше. Хоча назву могли б і менш клоунську ввести.
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10.07.2025 16:12 Відповісти
Змію, якщо чесно - я б свої кешбеки всі б на оті ***** перекинула...але в додатку тільки ті, про яких не пишуть..
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10.07.2025 16:22 Відповісти
дивна логіка, одні отримають з надлишком, інші нічого, а тримати фронт треба всім, ось і сипеться цей самий фронт
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10.07.2025 17:43 Відповісти
Підрозділи зможуть замовляти, в обмін на е-бали ...
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10.07.2025 16:09 Відповісти
Зброя нам не надійшла
І підкріплень не прислали
Ось такіє пироги
Нас з тобою на е-бали.
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10.07.2025 16:09 Відповісти
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10.07.2025 16:13 Відповісти
щось мені здається це якесь на е-бало
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10.07.2025 16:16 Відповісти
на е-бали
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10.07.2025 16:17 Відповісти
на цензоре попрошу не виражатся
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10.07.2025 16:17 Відповісти
Бо ми хором отримуємо по *****?
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10.07.2025 16:23 Відповісти
Як і завжди на Е бали.Шапіто.
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10.07.2025 16:17 Відповісти
Це взагалі як? Може ще в карти нехай грають один з одним на дрони, РЕБи... Чомусь завжди думав, що десь у штабах і в Міноборони перебувають розумні люди, з профільними освітами, досвідом, які аналізують на вирішують які ділянки фронту забезпечити тими чи іншими засобами ураження, технікою, особовим складум... а тут он як... ******* буде все.
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10.07.2025 16:22 Відповісти
та де ..вони вибирають собі будинки на Лазурному ..літаки та яхти
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10.07.2025 16:24 Відповісти
Новопризначений командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" завідує цією системою. Складно заперечувати , що це один з найдосвідченіших людей у цій області. До речі це перше призначення майора, а не генерала, на таку посаду.
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10.07.2025 16:45 Відповісти
Це тут нікого не хвилює. Головна мета отих дописувачів - гучно перднути...
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10.07.2025 16:56 Відповісти
На росії: дрони і ракети виготовляються у промислових масштабах на державних підприємствах і постачаються на фронт за принципом "чим більше - тим краще", для цього навіть залучено технологічну і кадрову допомогу з КНДР та Ірану.
Україна: дрони виготовляються приватними фірмами в маленьких сарайчиках, на фронт постачаються за принципом "на є-бали", ракети не виготовляються зовсім.
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10.07.2025 16:26 Відповісти
І скільки ж в них реготу було, коли вони придумали цей термін...
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10.07.2025 16:26 Відповісти
от якщо б бали давали за ниття бидлоті
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10.07.2025 16:26 Відповісти
Така система працюватиме якщо існуватиме не тільки пряник але батіг.
Зрозуміло що ефективні підрозділи мають отримувати кращу зброю але і найменш ефективні мають отримувати якісь мінуси.
Інакше до лампади...
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10.07.2025 16:29 Відповісти
Перший та другий сорт, життя одних менше цінно за життя других
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10.07.2025 16:38 Відповісти
Дійсно розділення на сорти! Ти не настріляв норму орків бо: тобі не прислали поповнення або мавіків. Тоді хєр (піанінний) тобі Фпв'ешок, сиди в скруті і оточенні..
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10.07.2025 17:29 Відповісти
Так і написано - чорним по білому - *******! - чудно
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10.07.2025 16:36 Відповісти
Ви мабуть зовсім з глузду з'їхали, які *****. Ви вже війну на базар перетворюєте, хай військові вирішують, що та кому треба давати. Мабуть вище керівництво з АП, що не має навіть початкової військової підготовки, надивилися фантастики і вирішили що вже готові брати управління військами у свої, тимчасово вільні від відкатів, руки
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10.07.2025 16:36 Відповісти
******* міняє на дрони,вони там взагалі дахом поїхали
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10.07.2025 16:42 Відповісти
Мабуть напишуть в додатку "вас поставлено в чергу, як тількі з конвеера зійде мільонний дрон "Потужність-1м" то 10 наступних дронів точно ваші
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10.07.2025 17:27 Відповісти
ой бл... стидоба , су* и зелені ,ви повинні давати ЗСУ зброю , а не продавати її їм !!! ви там а ОПі з 🤡 зовсім розум загубили !!!
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10.07.2025 16:42 Відповісти
Федоров-цифровізатор.Батьківщина потребує героїв,а "Слуги"плодять дураків.Це,мабуть,обіцяні мільйони дронів ЗЕбіли будуть роздавати за заслуги:"Цьому дам,цьому дам,а цьому не дам" і т.д.Гроші розтирили,а тепер такий дільож.Думав,що дрони потрібні там де вони потрібні.Сьогодні хтось проявив себе і отримав інші,а там де завтра вони потрібні їх не буде Абсурд!
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10.07.2025 16:45 Відповісти
Саме абсурд!!! Наприклад через РЕБ ти не підтвердив ураження якихось пару танків а потім тобі немає "весільних дронів" щоб відбитись від навали зеків і штурмовиків
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10.07.2025 17:25 Відповісти
До речі : Військовослужбовці в Україні мають право на виплату https://novyny.pro/news/armiya/yaki-ye-pidstavi-dlya-vidmovi-u-viplati-dodatkovoji-vinagorodi-u-razi-poranennya-9698.html грошової винагороди. Кошти нараховують за знищення (захоплення) ворожої техніки, згідно з Наказом Міністерства оборони від 18.09.2020 року № 340. Розмір виплати залежить вид техніки, сума варіюється від 12 180 до 243 600 грн.
☺️корабель 1 рангу - 243 600 грн; корабель 2 рангу - 182 700 грн; корабель 3 рангу - 121 800 грн; корабель 4 рангу - 97 440 грн; бойовий літак, зенітний ракетний комплекс - 121 800 грн; реактивна система залпового вогню - 60 900 грн; тактичний ракетний комплекс, військовий літак - 54 810 грн ;танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт - 48 720 грн; наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс - 42 630 грн; бойова машина піхоти, бронетранспортер - 42 630 грн;інший літальний апарат (включаючи безпілотні) - 36 540 грн; переносний зенітний ракетний комплекс - 30 450 грн ;судна військового забезпечення понад 5 тис. тонн - 30 450 грн; судна військового забезпечення до 5 тис. тонн - 24 360 грн; військовий автомобіль, інженерна машина - 12 180 грн. ☺️ (Не вистачає тільки розцінника за двуногого *******)
Цікаво, чи працює цей закон? Чи отримують грошову винагороду оператори дронів? Бо будемо відверті- грошова винагорода була б не менше єффективною за Е-бали......
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10.07.2025 16:46 Відповісти
а можна нам замінити будь-ласка ці е-бали. особливо е-бали умерова, ермака, зеленського
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10.07.2025 16:48 Відповісти
головне щоб в бюджеті були виділені кошти на це, а не так як минулого разу(( коштів не виділили, ось вам *****
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10.07.2025 16:54 Відповісти
Потім замість є-Балів будуть блокчейни, потім цифровий "шаг", тобто 1 копійка
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10.07.2025 17:23 Відповісти
При Пороху за знищену ту чи іншу техніку платили гроші.Саме більше було за літак
При ЗЕленському : знищив - отримай щоб ще знищити.Грошики де?Хоча б ті що 5 млн дронів обіцяли,та "Рій дронів",особисто анонсований Зеленським.
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10.07.2025 17:03 Відповісти
На весь світ протрубили що держава забила болт на стабільне забезпечення підрозділів. .

може ще влаштуймо аукціони кому давати патрони а хто сам купить, з премій
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10.07.2025 17:21 Відповісти
И так по сути: E-bal - это игра слов: «E» означает «электронный», а «bal» - «балл» или «очко». Однако **** - это также прошедшее время одного из самых вульгарных глаголов в украинском и русском языках. **** можно перевести как «трахнул». Иными словами: чем больше ты «трахнул» целей, тем больше оружия получаешь.Существует подробная шкала начисления очков за каждую цель. Самыми ценными являются наиболее трудные для уничтожения объекты.
«На первом месте - Jitel [мощный российский глушитель, злейший враг дронов] и системы ПВО. - Далее идут тяжёлая артиллерия, самоходные орудия. В самом низу - автомобили и пехота.Попадание в танк даёт 20 очков, его уничтожение - 40. Устранение пехотинца - 6 очков, уничтожение реактивной системы залпового огня - до 50 очков в зависимости от калибра.С тех пор шкала была пересмотрена, чтобы мотивировать украинских дроноводов сосредоточиться на пехоте, поскольку российские атаки теперь редко сопровождаются бронетехникой. Сейчас за раненого пехотинца начисляют 7 очков, а за убитого - 10. Рейтинг десяти лучших бригад по уничтожению вражеских целей публикуется каждый месяц на сайте Brave1.Уже три месяца подряд рейтинг возглавляют «птицы Мадьяра» - 414-я ударная бригада дронов, за ней следует группа Альфа, спецподразделение СБУ. 414-я бригада была сформирована вокруг харизматичного командира Роберта Бровди, известного как Мадьяр .Полная противоположность - группа Альфа, засекреченное государственное подразделение, состоящее из бойцов элиты. Далее в рейтинге идут более традиционные части: 3-я штурмовая бригада, Lazar Group, Phenix, 59-я и 72-я бригады. «"Птицы Мадьяра" и другие крупные бригады доминируют потому, что их перебрасывают на самые горячие участки фронта, - говорит командир роты дронов в составе 23-й механизированной бригады ВСУ. - У них есть доступ к лучшим дронам, и они охотятся за крупными целями в глубине фронта. Мы же просто отбиваем атаки российской пехоты - цели с низкой ценностью, поэтому у нас нет шансов попасть в топ-10». 23-я бригада занимает 37-е место в рейтинге E-bal. Командир признаёт, что конкуренция между подразделениями поначалу работала, но теперь уже нет из-за неравных условий.
«E-bal нас вдохновил в первые два месяца, потому что мы нашли способ оплачивать свои дроны. Но Министерство обороны отреагировало сокращением нашего финансирования», - с сожалением отмечает командир........
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10.07.2025 17:22 Відповісти
 
 