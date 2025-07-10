Підрозділи зможуть замовляти дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market в обмін на е-бали за уражені цілі
Підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.
"Бонусна система розподілу дронів завдяки цифровізації працюватиме ефективніше: військові зможуть отримати за підтверджені бойові ураження ширший перелік ефективних технологій, а весь процес — від оформлення замовлення до постачання — триватиме всього кілька тижнів", - ідеться в повідомленні.
Що змінюється:
- На отримані бали за підтверджені ураження ворога підрозділ може замовляти технології на Brave1 Market через авторизацію в системі DELTA.
- За е-бали доступні кодифіковані БпЛА, засоби РЕБ, НРК, а також некодифіковані FPV-дрони. Це дасть змогу підрозділам обирати із широкого переліку технологій саме ті, які їм потрібні для ефективної роботи.
- Замовлення передається в DOT-Chain Defenсe від Агенції оборонних закупівель Міноборони
- Усі документи формуватимуться онлайн — від контрактів до актів. Жодних паперів, очікувань і заповнень документів.
Окрім цього, тепер верифікуватиме ураження та нараховуватиме бали Brave1. Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технології на фронті. Мінцифра й надалі формуватиме політику програми, а Агенція оборонних закупівель відповідатиме за швидкі та ефективні закупівлі й постачання.
Як зробити замовлення
Зробити замовлення за новою моделлю підрозділи зможуть уже із серпня 2025 року — як за бойові бали, зароблені протягом червня, так і за ті, що не були використані раніше.
Система Армія дронів.Бонус стала геймченджером для фронту. Військові отримали додаткову мотивацію, держава — якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень.
Понад 400 підрозділів - учасники програми
За понад 10 місяців роботи до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. За цей час вдалося збільшити вдвічі кількість ураженої техніки. За місяць це тисячі знищених танків, БпЛА, РЕБ, складів, ППО, гармат та гаубиць.
"Ми постійно аналізуємо, як працює система, і в режимі реального часу вносимо зміни, щоб ви не думали про зайву бюрократію, а фокусувалися на захисті та знищенні ворога", - наголосив Федоров.
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в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
скальпели у хирургов, приносить надо скальпы
І підкріплень не прислали
Ось такіє пироги
Нас з тобою на е-бали.
Україна: дрони виготовляються приватними фірмами в маленьких сарайчиках, на фронт постачаються за принципом "на є-бали", ракети не виготовляються зовсім.
Зрозуміло що ефективні підрозділи мають отримувати кращу зброю але і найменш ефективні мають отримувати якісь мінуси.
Інакше до лампади...
☺️корабель 1 рангу - 243 600 грн; корабель 2 рангу - 182 700 грн; корабель 3 рангу - 121 800 грн; корабель 4 рангу - 97 440 грн; бойовий літак, зенітний ракетний комплекс - 121 800 грн; реактивна система залпового вогню - 60 900 грн; тактичний ракетний комплекс, військовий літак - 54 810 грн ;танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт - 48 720 грн; наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс - 42 630 грн; бойова машина піхоти, бронетранспортер - 42 630 грн;інший літальний апарат (включаючи безпілотні) - 36 540 грн; переносний зенітний ракетний комплекс - 30 450 грн ;судна військового забезпечення понад 5 тис. тонн - 30 450 грн; судна військового забезпечення до 5 тис. тонн - 24 360 грн; військовий автомобіль, інженерна машина - 12 180 грн. ☺️ (Не вистачає тільки розцінника за двуногого *******)
Цікаво, чи працює цей закон? Чи отримують грошову винагороду оператори дронів? Бо будемо відверті- грошова винагорода була б не менше єффективною за Е-бали......
При ЗЕленському : знищив - отримай щоб ще знищити.Грошики де?Хоча б ті що 5 млн дронів обіцяли,та "Рій дронів",особисто анонсований Зеленським.
може ще влаштуймо аукціони кому давати патрони а хто сам купить, з премій
«На первом месте - Jitel [мощный российский глушитель, злейший враг дронов] и системы ПВО. - Далее идут тяжёлая артиллерия, самоходные орудия. В самом низу - автомобили и пехота.Попадание в танк даёт 20 очков, его уничтожение - 40. Устранение пехотинца - 6 очков, уничтожение реактивной системы залпового огня - до 50 очков в зависимости от калибра.С тех пор шкала была пересмотрена, чтобы мотивировать украинских дроноводов сосредоточиться на пехоте, поскольку российские атаки теперь редко сопровождаются бронетехникой. Сейчас за раненого пехотинца начисляют 7 очков, а за убитого - 10. Рейтинг десяти лучших бригад по уничтожению вражеских целей публикуется каждый месяц на сайте Brave1.Уже три месяца подряд рейтинг возглавляют «птицы Мадьяра» - 414-я ударная бригада дронов, за ней следует группа Альфа, спецподразделение СБУ. 414-я бригада была сформирована вокруг харизматичного командира Роберта Бровди, известного как Мадьяр .Полная противоположность - группа Альфа, засекреченное государственное подразделение, состоящее из бойцов элиты. Далее в рейтинге идут более традиционные части: 3-я штурмовая бригада, Lazar Group, Phenix, 59-я и 72-я бригады. «"Птицы Мадьяра" и другие крупные бригады доминируют потому, что их перебрасывают на самые горячие участки фронта, - говорит командир роты дронов в составе 23-й механизированной бригады ВСУ. - У них есть доступ к лучшим дронам, и они охотятся за крупными целями в глубине фронта. Мы же просто отбиваем атаки российской пехоты - цели с низкой ценностью, поэтому у нас нет шансов попасть в топ-10». 23-я бригада занимает 37-е место в рейтинге E-bal. Командир признаёт, что конкуренция между подразделениями поначалу работала, но теперь уже нет из-за неравных условий.
«E-bal нас вдохновил в первые два месяца, потому что мы нашли способ оплачивать свои дроны. Но Министерство обороны отреагировало сокращением нашего финансирования», - с сожалением отмечает командир........