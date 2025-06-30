Розробники з Brave1 створили набої для боротьби з дронами, - Федоров. ВIДЕО

Оборонний кластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв, що в рази підвищують шанси військових уразити рухому ціль.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На перший погляд - це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат. Але завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити FPV-дрон або "мавік" - до того, як він встигне атакувати", - написав він.

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Зазначається, що виробник уже кодифікував цю розробку.

"І наша спільна мета - аби кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", - додав Федоров.