УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Відео Розробки Brave1
3 664 13

Розробники з Brave1 створили набої для боротьби з дронами, - Федоров. ВIДЕО

Оборонний кластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв, що в рази підвищують шанси військових уразити рухому ціль.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На перший погляд - це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат. Але завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити FPV-дрон або "мавік" - до того, як він встигне атакувати", - написав він.

Також дивіться: В Україні створили новий РЕБ Algiz AM, який "глушить" ворожі дрони Mavic. ВIДЕО

Зазначається, що виробник уже кодифікував цю розробку.

"І наша спільна мета - аби кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", - додав Федоров.

Автор: 

Федоров Михайло (893) BRAVE1 (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Ми теж, але кустарно і під 12 калібр.
показати весь коментар
30.06.2025 15:48 Відповісти
+6
Якщо ти стріляєш з автомата по дронам - отже щось ВЖЕ пішло не так ...
показати весь коментар
30.06.2025 15:21 Відповісти
+4
заіпав цей дядя фьодоров, - на фронті це все повинно бути, а не у відосиках!!! Вони там, у своїх кабінетах, по відосиках уже в кремль на танках заїхали, суки
показати весь коментар
30.06.2025 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо ти стріляєш з автомата по дронам - отже щось ВЖЕ пішло не так ...
показати весь коментар
30.06.2025 15:21 Відповісти
"в рази підвищують шанси військових уразити рухому ціль"
Ага! Шанси збільшуються з 0,01% до 0,1%!
показати весь коментар
30.06.2025 15:46 Відповісти
Ну , каци намагаються відстрілюватись ...
наші не дуже таке ******* , хіба що - в крайньому випадку
показати весь коментар
30.06.2025 17:28 Відповісти
Навіщо кожному піхотинцю патрони 5,56*45? Аби Федорову було про прозвиздіти?
показати весь коментар
30.06.2025 15:29 Відповісти
А може в них куля самонаводящаяся на дрон?
показати весь коментар
30.06.2025 15:32 Відповісти
Більша половина армії з калашами, а це інший калібр.
показати весь коментар
30.06.2025 15:35 Відповісти
Угу - особливо , якщо в тебе калаш 5,45 ..((
показати весь коментар
30.06.2025 15:34 Відповісти
заіпав цей дядя фьодоров, - на фронті це все повинно бути, а не у відосиках!!! Вони там, у своїх кабінетах, по відосиках уже в кремль на танках заїхали, суки
показати весь коментар
30.06.2025 15:33 Відповісти
рашисти вже давно зробили і показали
https://www.youtube.com/watch?v=RZGfd0_FKOo
показати весь коментар
30.06.2025 15:44 Відповісти
Ми теж, але кустарно і під 12 калібр.
показати весь коментар
30.06.2025 15:48 Відповісти
Якась чергова х..ня. Чувак стріляє чергами по дрону, який летить на висоті до 10 метрів. На такий висоті, мабуть, берданка з картечью буде більш ефективною. В чому особливість тих патронів проти дронів?
показати весь коментар
30.06.2025 15:45 Відповісти
Певно кулі фрагментуються. Чи під час влучення, чи через деякий час після вильоту. В першому випадку зростає вірогідність пошкодити щось важливе влучивши будь куди. У другому вірогідність самого влучання. Але по м'яким цілям пуляти зась. Женевська конвенція.
показати весь коментар
30.06.2025 16:15 Відповісти
Якісь дебіли в лядській команді ЗЕбільних.Створили-застосовуй,показало застосування ефект всім-від розробників до воїнів респект Чого ви біжите попереду паровоза.ЗЕленський красувався на фоні розробок,вихвалявся.Чи для вас не існує таємниць.Тепер Федоров анонсує,хто тільки за язик його тягне?
показати весь коментар
30.06.2025 16:53 Відповісти
 
 