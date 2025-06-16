В Україні створили новий РЕБ Algiz AM, який "глушить" ворожі дрони Mavic. ВIДЕО
У сучасній технологічній війні дрони типу Mavic стали одним з найважливіших інструментів на полі бою. І важливо не лише ефективно їх застосовувати, а й протидіяти ворожим БпЛА.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Учасники кластера оборонних інновацій Brave1 створили високотехнологічний РЕБ, який глушить ворожі дрони типу Mavic та оснащений дистанційним керуванням", - ідеться в повідомленні.
Algiz AM вже проявив себе на передовій:
- змінює напрям випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози
- оснащений дистанційним керуванням — оператори можуть працювати з укриття
- мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневреність у польових умовах
"Завдання кластера Brave1 — швидке постачання інновацій на поле бою. Допомогли команді розробників пройти кодифікацію, щоб швидко впровадити Algiz AM в підрозділах Сил оборони", - наголосив Федоров.
Виробник також контактує з військовими, щоб удосконалювати засіб відповідно до реальних потреб фронту.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.
Зірку смерті побудувати?
Колись років 5 назад іноді їх дивився коли щось цікаве було...
Неонку можна запалити на відстані декількох сантиметрів при максимальній потужності випромінювання 1Ват.
Уж. повірте мойому радіоаматорському досвіду.
Гадаю при грамотно збудованому рефлекторі, шкодити напівпровідники магнетроном з мікрохвильовки на відстані декількох метрів, цілком реалістичне завдання.
Перше - досить складно реалізувати, бо нагрівальну проволоку, по всій Україні не натягнеш.
А от по другому пункту варіантів, хоч сракою жуй: зенітні установки; лазерні турелі, СВЧ та електромагнітні гармати..
Найбільш перспективним вважаю, зенітні дрони із самонаведенням. Це відносно дешеве рішення і досить універсальне. Ними можно захищати, хоч кожну машину, при чому, захищати її у русі (накшталдт активного захисту бронетехніки)
І дійшло тоді, коли проблемою вже є не "мавіки", а "весільні дрони" на оптоволокні! Через рік-два він розродиться заявою про початок розробки засобів протидії дронам на оптоволокні (при цьому у нього, найвеличнішого і "5-6 менеджерів" з'являться нерухомість, авто, яхти десь не на московії (там, з відки депортації немає)....