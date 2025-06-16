В Україні створили новий РЕБ Algiz AM, який "глушить" ворожі дрони Mavic. ВIДЕО

У сучасній технологічній війні дрони типу Mavic стали одним з найважливіших інструментів на полі бою. І важливо не лише ефективно їх застосовувати, а й протидіяти ворожим БпЛА.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники кластера оборонних інновацій Brave1 створили високотехнологічний РЕБ, який глушить ворожі дрони типу Mavic та оснащений дистанційним керуванням", - ідеться в повідомленні.

Algiz AM вже проявив себе на передовій:

змінює напрям випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози

оснащений дистанційним керуванням — оператори можуть працювати з укриття

мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневреність у польових умовах

"Завдання кластера Brave1 — швидке постачання інновацій на поле бою. Допомогли команді розробників пройти кодифікацію, щоб швидко впровадити Algiz AM в підрозділах Сил оборони", - наголосив Федоров.

Виробник також контактує з військовими, щоб удосконалювати засіб відповідно до реальних потреб фронту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.