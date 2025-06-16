УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8509 відвідувачів онлайн
Новини Відео Розробки Brave1
5 167 18

В Україні створили новий РЕБ Algiz AM, який "глушить" ворожі дрони Mavic. ВIДЕО

У сучасній технологічній війні дрони типу Mavic стали одним з найважливіших інструментів на полі бою. І важливо не лише ефективно їх застосовувати, а й протидіяти ворожим БпЛА.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники кластера оборонних інновацій Brave1 створили високотехнологічний РЕБ, який глушить ворожі дрони типу Mavic та оснащений дистанційним керуванням", - ідеться в повідомленні.

Algiz AM вже проявив себе на передовій:

  • змінює напрям випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози
  • оснащений дистанційним керуванням — оператори можуть працювати з укриття
  • мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневреність у польових умовах

Також читайте: ЗСУ отримали ще сім комплексів "Ай-Петрі", один з них прикриватиме Кривий Ріг

"Завдання кластера Brave1 — швидке постачання інновацій на поле бою. Допомогли команді розробників пройти кодифікацію, щоб швидко впровадити Algiz AM в підрозділах Сил оборони", - наголосив Федоров.

Виробник також контактує з військовими, щоб удосконалювати засіб відповідно до реальних потреб фронту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Автор: 

BRAVE1 (38) РЕБ (176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Зеленський потужні відосіки записує
показати весь коментар
16.06.2025 19:46 Відповісти
+6
Цьому "цифроїду" рило набити вже давно треба! Частота роботи "мавіків" відома давно і є засоби "глушіння" диапазону тих частот. Але до цього "прафєсіАнала" нарешті щось дійшло...
І дійшло тоді, коли проблемою вже є не "мавіки", а "весільні дрони" на оптоволокні! Через рік-два він розродиться заявою про початок розробки засобів протидії дронам на оптоволокні (при цьому у нього, найвеличнішого і "5-6 менеджерів" з'являться нерухомість, авто, яхти десь не на московії (там, з відки депортації немає)....
показати весь коментар
16.06.2025 19:58 Відповісти
+4
Головною загрозою наразі є оптичне волокно. Що робиться в цьому напрямку?
показати весь коментар
16.06.2025 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головною загрозою наразі є оптичне волокно. Що робиться в цьому напрямку?
показати весь коментар
16.06.2025 19:33 Відповісти
Зеленський потужні відосіки записує
показати весь коментар
16.06.2025 19:46 Відповісти
А що можна зробити?
Зірку смерті побудувати?
показати весь коментар
16.06.2025 19:50 Відповісти
Бачив колись відос як до магнетрону від мікрохвильовки додавали рефлектор з консервної банки і цьою приладою, з вже направленим випромінюванням, зупиняли китайський мопед з десяти метрів приблизно. З мопеда дим пішов...
показати весь коментар
16.06.2025 21:55 Відповісти
Ты понимаешь что это бред?у меня на посадочном локаторе магнетрон мощнее чем в печке свч в сотни раз,так вот он только может неонку засветить и то если её привязать на облучатель ..сказки китайского тик тока то для даунов...
показати весь коментар
17.06.2025 06:14 Відповісти
То канал придуркуватих експерементаторів полусепарів з Лугандонії. https://youtube.com/user/kreosan
Колись років 5 назад іноді їх дивився коли щось цікаве було...
Неонку можна запалити на відстані декількох сантиметрів при максимальній потужності випромінювання 1Ват.
Уж. повірте мойому радіоаматорському досвіду.
Гадаю при грамотно збудованому рефлекторі, шкодити напівпровідники магнетроном з мікрохвильовки на відстані декількох метрів, цілком реалістичне завдання.
показати весь коментар
17.06.2025 07:03 Відповісти
Yahoo News повідомляє, що дробовики можна використовувати проти волоконно-оптичних дронів.
показати весь коментар
17.06.2025 16:32 Відповісти
Тоді проблема вирішена. Вперед, до перемоги!
показати весь коментар
17.06.2025 16:52 Відповісти
Дронам на оптоволокні може зарадити лише ушкодження оптоволокна, або фізичне знищення/пошкодження самого дрона!
Перше - досить складно реалізувати, бо нагрівальну проволоку, по всій Україні не натягнеш.
А от по другому пункту варіантів, хоч сракою жуй: зенітні установки; лазерні турелі, СВЧ та електромагнітні гармати..
Найбільш перспективним вважаю, зенітні дрони із самонаведенням. Це відносно дешеве рішення і досить універсальне. Ними можно захищати, хоч кожну машину, при чому, захищати її у русі (накшталдт активного захисту бронетехніки)
показати весь коментар
20.06.2025 13:38 Відповісти
А от позиції, простіше захищати нагрівальною проволокою, маючі при цьому, на всяк випадок, декілька зенітних дронів
показати весь коментар
20.06.2025 13:41 Відповісти
Цьому "цифроїду" рило набити вже давно треба! Частота роботи "мавіків" відома давно і є засоби "глушіння" диапазону тих частот. Але до цього "прафєсіАнала" нарешті щось дійшло...
І дійшло тоді, коли проблемою вже є не "мавіки", а "весільні дрони" на оптоволокні! Через рік-два він розродиться заявою про початок розробки засобів протидії дронам на оптоволокні (при цьому у нього, найвеличнішого і "5-6 менеджерів" з'являться нерухомість, авто, яхти десь не на московії (там, з відки депортації немає)....
показати весь коментар
16.06.2025 19:58 Відповісти
В мне стійке враження, що цьому "фєді" (Фьодорову) і словосполучення "діапазон частот" так само відомо, як і "необхідний ступінь кислотності землі для культивації (...) культури"
показати весь коментар
16.06.2025 20:21 Відповісти
Думаю що набагато гірше ніж ти сказав ...там на ****** все написано...
показати весь коментар
17.06.2025 06:15 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 20:38 Відповісти
 
 