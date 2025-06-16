В Украине создали новую систему РЭБ Algiz AM, которая "глушит" вражеские дроны Mavic. ВИДЕО

В современной технологической войне дроны типа Mavic стали одним из важнейших инструментов на поле боя. И важно не только эффективно их применять, но и противодействовать вражеским БпЛА.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Участники кластера оборонных инноваций Brave1 создали высокотехнологичную систему РЭБ, который глушит вражеские дроны типа Mavic и оснащена дистанционным управлением", - говорится в сообщении.

Algiz AM уже проявил себя на передовой:

меняет направление излучения на 360°, оперативно реагируя на угрозы;

оснащен дистанционным управлением - операторы могут работать из укрытия;

мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

"Задача кластера Brave1 - быстрая поставка инноваций на поле боя. Помогли команде разработчиков пройти кодификацию, чтобы быстро внедрить Algiz AM в подразделениях Сил обороны", - подчеркнул Федоров.

Производитель также контактирует с военными, чтобы совершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта.

Напомним, Кабинет Министров упростил закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.