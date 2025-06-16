РУС
В Украине создали новую систему РЭБ Algiz AM, которая "глушит" вражеские дроны Mavic. ВИДЕО

В современной технологической войне дроны типа Mavic стали одним из важнейших инструментов на поле боя. И важно не только эффективно их применять, но и противодействовать вражеским БпЛА.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Участники кластера оборонных инноваций Brave1 создали высокотехнологичную систему РЭБ, который глушит вражеские дроны типа Mavic и оснащена дистанционным управлением", - говорится в сообщении.

Algiz AM уже проявил себя на передовой:

  • меняет направление излучения на 360°, оперативно реагируя на угрозы;
  • оснащен дистанционным управлением - операторы могут работать из укрытия;
  • мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

Также читайте: ВСУ получили еще семь комплексов "Ай-Петри", один из них будет прикрывать Кривой Рог

"Задача кластера Brave1 - быстрая поставка инноваций на поле боя. Помогли команде разработчиков пройти кодификацию, чтобы быстро внедрить Algiz AM в подразделениях Сил обороны", - подчеркнул Федоров.

Производитель также контактирует с военными, чтобы совершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта.

Напомним, Кабинет Министров упростил закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.

BRAVE1 (26) РЭБ (145)
+9
Зеленський потужні відосіки записує
16.06.2025 19:46 Ответить
+6
Цьому "цифроїду" рило набити вже давно треба! Частота роботи "мавіків" відома давно і є засоби "глушіння" диапазону тих частот. Але до цього "прафєсіАнала" нарешті щось дійшло...
І дійшло тоді, коли проблемою вже є не "мавіки", а "весільні дрони" на оптоволокні! Через рік-два він розродиться заявою про початок розробки засобів протидії дронам на оптоволокні (при цьому у нього, найвеличнішого і "5-6 менеджерів" з'являться нерухомість, авто, яхти десь не на московії (там, з відки депортації немає)....
16.06.2025 19:58 Ответить
+4
Головною загрозою наразі є оптичне волокно. Що робиться в цьому напрямку?
16.06.2025 19:33 Ответить
А що можна зробити?
Зірку смерті побудувати?
16.06.2025 19:50 Ответить
Бачив колись відос як до магнетрону від мікрохвильовки додавали рефлектор з консервної банки і цьою приладою, з вже направленим випромінюванням, зупиняли китайський мопед з десяти метрів приблизно. З мопеда дим пішов...
16.06.2025 21:55 Ответить
Ты понимаешь что это бред?у меня на посадочном локаторе магнетрон мощнее чем в печке свч в сотни раз,так вот он только может неонку засветить и то если её привязать на облучатель ..сказки китайского тик тока то для даунов...
17.06.2025 06:14 Ответить
То канал придуркуватих експерементаторів полусепарів з Лугандонії. https://youtube.com/user/kreosan
Колись років 5 назад іноді їх дивився коли щось цікаве було...
Неонку можна запалити на відстані декількох сантиметрів при максимальній потужності випромінювання 1Ват.
Уж. повірте мойому радіоаматорському досвіду.
Гадаю при грамотно збудованому рефлекторі, шкодити напівпровідники магнетроном з мікрохвильовки на відстані декількох метрів, цілком реалістичне завдання.
17.06.2025 07:03 Ответить
Yahoo News повідомляє, що дробовики можна використовувати проти волоконно-оптичних дронів.
17.06.2025 16:32 Ответить
Тоді проблема вирішена. Вперед, до перемоги!
17.06.2025 16:52 Ответить
Дронам на оптоволокні може зарадити лише ушкодження оптоволокна, або фізичне знищення/пошкодження самого дрона!
Перше - досить складно реалізувати, бо нагрівальну проволоку, по всій Україні не натягнеш.
А от по другому пункту варіантів, хоч сракою жуй: зенітні установки; лазерні турелі, СВЧ та електромагнітні гармати..
Найбільш перспективним вважаю, зенітні дрони із самонаведенням. Це відносно дешеве рішення і досить універсальне. Ними можно захищати, хоч кожну машину, при чому, захищати її у русі (накшталдт активного захисту бронетехніки)
20.06.2025 13:38 Ответить
А от позиції, простіше захищати нагрівальною проволокою, маючі при цьому, на всяк випадок, декілька зенітних дронів
20.06.2025 13:41 Ответить
В мне стійке враження, що цьому "фєді" (Фьодорову) і словосполучення "діапазон частот" так само відомо, як і "необхідний ступінь кислотності землі для культивації (...) культури"
16.06.2025 20:21 Ответить
Думаю що набагато гірше ніж ти сказав ...там на ****** все написано...
показать весь комментарий
17.06.2025 06:15 Ответить
16.06.2025 20:38 Ответить
 
 