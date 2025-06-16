В Украине создали новую систему РЭБ Algiz AM, которая "глушит" вражеские дроны Mavic. ВИДЕО
В современной технологической войне дроны типа Mavic стали одним из важнейших инструментов на поле боя. И важно не только эффективно их применять, но и противодействовать вражеским БпЛА.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Участники кластера оборонных инноваций Brave1 создали высокотехнологичную систему РЭБ, который глушит вражеские дроны типа Mavic и оснащена дистанционным управлением", - говорится в сообщении.
Algiz AM уже проявил себя на передовой:
- меняет направление излучения на 360°, оперативно реагируя на угрозы;
- оснащен дистанционным управлением - операторы могут работать из укрытия;
- мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.
"Задача кластера Brave1 - быстрая поставка инноваций на поле боя. Помогли команде разработчиков пройти кодификацию, чтобы быстро внедрить Algiz AM в подразделениях Сил обороны", - подчеркнул Федоров.
Производитель также контактирует с военными, чтобы совершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта.
Напомним, Кабинет Министров упростил закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.
Зірку смерті побудувати?
Колись років 5 назад іноді їх дивився коли щось цікаве було...
Неонку можна запалити на відстані декількох сантиметрів при максимальній потужності випромінювання 1Ват.
Уж. повірте мойому радіоаматорському досвіду.
Гадаю при грамотно збудованому рефлекторі, шкодити напівпровідники магнетроном з мікрохвильовки на відстані декількох метрів, цілком реалістичне завдання.
Перше - досить складно реалізувати, бо нагрівальну проволоку, по всій Україні не натягнеш.
А от по другому пункту варіантів, хоч сракою жуй: зенітні установки; лазерні турелі, СВЧ та електромагнітні гармати..
Найбільш перспективним вважаю, зенітні дрони із самонаведенням. Це відносно дешеве рішення і досить універсальне. Ними можно захищати, хоч кожну машину, при чому, захищати її у русі (накшталдт активного захисту бронетехніки)
І дійшло тоді, коли проблемою вже є не "мавіки", а "весільні дрони" на оптоволокні! Через рік-два він розродиться заявою про початок розробки засобів протидії дронам на оптоволокні (при цьому у нього, найвеличнішого і "5-6 менеджерів" з'являться нерухомість, авто, яхти десь не на московії (там, з відки депортації немає)....