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Новости Видео Разработки Brave1
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Разработчики из Brave1 создали патроны для борьбы с дронами, - Федоров. ВИДЕО

Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидронових патронов, в разы повышающих шансы военных поразить движущуюся цель.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На первый взгляд - это обычные патроны наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат. Но благодаря использованию специальной боевой части они позволяют со значительно большей вероятностью поразить FPV-дрон или "мавик" - до того, как он успеет атаковать", - написал он.

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Отмечается, что производитель уже кодифицировал эту разработку.

"И наша общая цель - чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", - добавил Федоров.

Автор: 

Федоров Михаил (510) BRAVE1 (21)


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Топ комментарии
+6
Якщо ти стріляєш з автомата по дронам - отже щось ВЖЕ пішло не так ...
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30.06.2025 15:21 Ответить
+4
заіпав цей дядя фьодоров, - на фронті це все повинно бути, а не у відосиках!!! Вони там, у своїх кабінетах, по відосиках уже в кремль на танках заїхали, суки
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30.06.2025 15:33 Ответить
+3
А може в них куля самонаводящаяся на дрон?
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30.06.2025 15:32 Ответить
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Якщо ти стріляєш з автомата по дронам - отже щось ВЖЕ пішло не так ...
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30.06.2025 15:21 Ответить
"в рази підвищують шанси військових уразити рухому ціль"
Ага! Шанси збільшуються з 0,01% до 0,1%!
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30.06.2025 15:46 Ответить
Навіщо кожному піхотинцю патрони 5,56*45? Аби Федорову було про прозвиздіти?
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30.06.2025 15:29 Ответить
А може в них куля самонаводящаяся на дрон?
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30.06.2025 15:32 Ответить
Більша половина армії з калашами, а це інший калібр.
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30.06.2025 15:35 Ответить
Угу - особливо , якщо в тебе калаш 5,45 ..((
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30.06.2025 15:34 Ответить
заіпав цей дядя фьодоров, - на фронті це все повинно бути, а не у відосиках!!! Вони там, у своїх кабінетах, по відосиках уже в кремль на танках заїхали, суки
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30.06.2025 15:33 Ответить
рашисти вже давно зробили і показали
https://www.youtube.com/watch?v=RZGfd0_FKOo
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30.06.2025 15:44 Ответить
Ми теж, але кустарно і під 12 калібр.
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30.06.2025 15:48 Ответить
Якась чергова х..ня. Чувак стріляє чергами по дрону, який летить на висоті до 10 метрів. На такий висоті, мабуть, берданка з картечью буде більш ефективною. В чому особливість тих патронів проти дронів?
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30.06.2025 15:45 Ответить
Певно кулі фрагментуються. Чи під час влучення, чи через деякий час після вильоту. В першому випадку зростає вірогідність пошкодити щось важливе влучивши будь куди. У другому вірогідність самого влучання. Але по м'яким цілям пуляти зась. Женевська конвенція.
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30.06.2025 16:15 Ответить
 
 