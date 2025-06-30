Разработчики из Brave1 создали патроны для борьбы с дронами, - Федоров. ВИДЕО

Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидронових патронов, в разы повышающих шансы военных поразить движущуюся цель.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На первый взгляд - это обычные патроны наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат. Но благодаря использованию специальной боевой части они позволяют со значительно большей вероятностью поразить FPV-дрон или "мавик" - до того, как он успеет атаковать", - написал он.

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Отмечается, что производитель уже кодифицировал эту разработку.

"И наша общая цель - чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", - добавил Федоров.