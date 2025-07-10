Подразделения смогут заказывать дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market в обмен на е-баллы за пораженные цели

Подразделения смогут обменивать е-баллы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Бонусная система распределения дронов благодаря цифровизации будет работать эффективнее: военные смогут получить за подтвержденные боевые поражения более широкий перечень эффективных технологий, а весь процесс - от оформления заказа до поставки - займет всего несколько недель", - говорится в сообщении.

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Что меняется:

На полученные баллы за подтвержденные поражения врага подразделение может заказывать технологии на Brave1 Market через авторизацию в системе DELTA.

За е-баллы доступны кодифицированные БпЛА, средства РЭБ, НРК, а также некодифицированные FPV-дроны. Это позволит подразделениям выбирать из широкого перечня технологий именно те, которые им нужны для эффективной работы.

Заказ передается в DOT-Chain Defenсe от Агентства оборонных закупок Минобороны

Все документы будут формироваться онлайн - от контрактов до актов. Никаких бумаг, ожиданий и заполнений документов.

Кроме этого, теперь верифицировать поражения и начислять баллы будет Brave1. Это позволит не только фиксировать и собирать статистику поражений, но и готовить аналитику по эффективности применения технологии на фронте. Минцифра и в дальнейшем будет формировать политику программы, а Агентство оборонных закупок будет отвечать за быстрые и эффективные закупки и поставки.

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Как сделать заказ

Сделать заказ по новой модели подразделения смогут уже с августа 2025 года - как за боевые баллы, заработанные в течение июня, так и за те, которые не были использованы ранее.

Система Армия дронов.Бонус стала геймченджером для фронта. Военные получили дополнительную мотивацию, государство - качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений.

Более 400 подразделений - участники программы

За более чем 10 месяцев работы к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, работающих по всей линии фронта. За это время удалось увеличить вдвое количество пораженной техники. За месяц это тысячи уничтоженных танков, БпЛА, РЭБ, складов, ПВО, пушек и гаубиц.

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"Мы постоянно анализируем, как работает система, и в режиме реального времени вносим изменения, чтобы вы не думали о лишней бюрократии, а фокусировались на защите и уничтожении врага", - подчеркнул Федоров.