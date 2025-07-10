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Новости Обмен е-баллов на дроны
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Подразделения смогут заказывать дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market в обмен на е-баллы за пораженные цели

обменивать е-балы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market

Подразделения смогут обменивать е-баллы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Бонусная система распределения дронов благодаря цифровизации будет работать эффективнее: военные смогут получить за подтвержденные боевые поражения более широкий перечень эффективных технологий, а весь процесс - от оформления заказа до поставки - займет всего несколько недель", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Разработчики из Brave1 создали патроны для борьбы с дронами, - Федоров. ВИДЕО

Что меняется:

  • На полученные баллы за подтвержденные поражения врага подразделение может заказывать технологии на Brave1 Market через авторизацию в системе DELTA.
  • За е-баллы доступны кодифицированные БпЛА, средства РЭБ, НРК, а также некодифицированные FPV-дроны. Это позволит подразделениям выбирать из широкого перечня технологий именно те, которые им нужны для эффективной работы.
  • Заказ передается в DOT-Chain Defenсe от Агентства оборонных закупок Минобороны
  • Все документы будут формироваться онлайн - от контрактов до актов. Никаких бумаг, ожиданий и заполнений документов.

Кроме этого, теперь верифицировать поражения и начислять баллы будет Brave1. Это позволит не только фиксировать и собирать статистику поражений, но и готовить аналитику по эффективности применения технологии на фронте. Минцифра и в дальнейшем будет формировать политику программы, а Агентство оборонных закупок будет отвечать за быстрые и эффективные закупки и поставки.

Смотрите: БпЛА с ИИ, дроны-перехватчики, окопный РЭБ, - Федоров рассказал о 9 главных технологиях Brave1. ИНФОГРАФИКА

Как сделать заказ

Сделать заказ по новой модели подразделения смогут уже с августа 2025 года - как за боевые баллы, заработанные в течение июня, так и за те, которые не были использованы ранее.

Система Армия дронов.Бонус стала геймченджером для фронта. Военные получили дополнительную мотивацию, государство - качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений.

Более 400 подразделений - участники программы

За более чем 10 месяцев работы к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, работающих по всей линии фронта. За это время удалось увеличить вдвое количество пораженной техники. За месяц это тысячи уничтоженных танков, БпЛА, РЭБ, складов, ПВО, пушек и гаубиц.

Также смотрите: Разработчики из Brave1 протестировали на полигоне малые FPV-бомберы. ФОТОрепортаж

"Мы постоянно анализируем, как работает система, и в режиме реального времени вносим изменения, чтобы вы не думали о лишней бюрократии, а фокусировались на защите и уничтожении врага", - подчеркнул Федоров.

Автор: 

Федоров Михаил (513) BRAVE1 (22)


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Топ комментарии
+10
в обмін на е-бали
----------
в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
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10.07.2025 16:05 Ответить
+9
гребаний цирк, точніше 95 квартал, військові частини мають отримувати зброю по штату, а не за клоунські *****
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10.07.2025 16:07 Ответить
+7
Кончєний федоров ***** рахує...вже і війну в цирк перетворюють
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10.07.2025 16:06 Ответить
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в обмін на е-бали
----------
в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
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10.07.2025 16:05 Ответить
Кончєний федоров ***** рахує...вже і війну в цирк перетворюють
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10.07.2025 16:06 Ответить
Скажіть це Мадяру. Він цим опікується. Чи слабО?
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10.07.2025 16:14 Ответить
А не можна в цьому питанні дати цифровізаторам копняка і надати захисникам потрібну зброю? Кондоми, бл....ть
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10.07.2025 16:06 Ответить
гребаний цирк, точніше 95 квартал, військові частини мають отримувати зброю по штату, а не за клоунські *****
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10.07.2025 16:07 Ответить
Як за часів дикого заходу - принесеш два скальпелі кацапів і отримаєш чотири додаткові магазини патронів
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10.07.2025 16:09 Ответить
Перші чотири комента -зробили люди які абсолюно не дотичні до БПЛА підрозділів ЗСУ. Люто плюсую по іновацію+++++++ умнічки. москаляку на гілляку
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10.07.2025 16:09 Ответить
З одного боку - так. З іншого логіка є - більше зброї отримують ті, хто ефективніше її використовує. Підрозділам в "ужгородському укрєпрайоні" їх треба менше, десь на сумшині - треба більше. Хоча назву могли б і менш клоунську ввести.
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10.07.2025 16:12 Ответить
Змію, якщо чесно - я б свої кешбеки всі б на оті ***** перекинула...але в додатку тільки ті, про яких не пишуть..
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10.07.2025 16:22 Ответить
Підрозділи зможуть замовляти, в обмін на е-бали ...
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10.07.2025 16:09 Ответить
Зброя нам не надійшла
І підкріплень не прислали
Ось такіє пироги
Нас з тобою на е-бали.
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10.07.2025 16:09 Ответить
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10.07.2025 16:13 Ответить
Це вже реально знущання. Цифровізаторам по е-балу. І копняками під сраку к ***** муттер. Кошти на їх утримання на зброю.
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10.07.2025 16:16 Ответить
щось мені здається це якесь на е-бало
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10.07.2025 16:16 Ответить
на е-бали
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10.07.2025 16:17 Ответить
на цензоре попрошу не виражатся
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10.07.2025 16:17 Ответить
Бо ми хором отримуємо по *****?
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10.07.2025 16:23 Ответить
Як і завжди на Е бали.Шапіто.
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10.07.2025 16:17 Ответить
Це взагалі як? Може ще в карти нехай грають один з одним на дрони, РЕБи... Чомусь завжди думав, що десь у штабах і в Міноборони перебувають розумні люди, з профільними освітами, досвідом, які аналізують на вирішують які ділянки фронту забезпечити тими чи іншими засобами ураження, технікою, особовим складум... а тут он як... ******* буде все.
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10.07.2025 16:22 Ответить
та де ..вони вибирають собі будинки на Лазурному ..літаки та яхти
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10.07.2025 16:24 Ответить
Новопризначений командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" завідує цією системою. Складно заперечувати , що це один з найдосвідченіших людей у цій області. До речі це перше призначення майора, а не генерала, на таку посаду.
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10.07.2025 16:45 Ответить
Це тут нікого не хвилює. Головна мета отих дописувачів - гучно перднути...
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10.07.2025 16:56 Ответить
На росії: дрони і ракети виготовляються у промислових масштабах на державних підприємствах і постачаються на фронт за принципом "чим більше - тим краще", для цього навіть залучено технологічну і кадрову допомогу з КНДР та Ірану.
Україна: дрони виготовляються приватними фірмами в маленьких сарайчиках, на фронт постачаються за принципом "на є-бали", ракети не виготовляються зовсім.
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10.07.2025 16:26 Ответить
І скільки ж в них реготу було, коли вони придумали цей термін...
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10.07.2025 16:26 Ответить
от якщо б бали давали за ниття бидлоті
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10.07.2025 16:26 Ответить
Така система працюватиме якщо існуватиме не тільки пряник але батіг.
Зрозуміло що ефективні підрозділи мають отримувати кращу зброю але і найменш ефективні мають отримувати якісь мінуси.
Інакше до лампади...
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10.07.2025 16:29 Ответить
Перший та другий сорт, життя одних менше цінно за життя других
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10.07.2025 16:38 Ответить
Так і написано - чорним по білому - *******! - чудно
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10.07.2025 16:36 Ответить
Ви мабуть зовсім з глузду з'їхали, які *****. Ви вже війну на базар перетворюєте, хай військові вирішують, що та кому треба давати. Мабуть вище керівництво з АП, що не має навіть початкової військової підготовки, надивилися фантастики і вирішили що вже готові брати управління військами у свої, тимчасово вільні від відкатів, руки
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10.07.2025 16:36 Ответить
******* міняє на дрони,вони там взагалі дахом поїхали
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10.07.2025 16:42 Ответить
ой бл... стидоба , су* и зелені ,ви повинні давати ЗСУ зброю , а не продавати її їм !!! ви там а ОПі з 🤡 зовсім розум загубили !!!
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10.07.2025 16:42 Ответить
Федоров-цифровізатор.Батьківщина потребує героїв,а "Слуги"плодять дураків.Це,мабуть,обіцяні мільйони дронів ЗЕбіли будуть роздавати за заслуги:"Цьому дам,цьому дам,а цьому не дам" і т.д.Гроші розтирили,а тепер такий дільож.Думав,що дрони потрібні там де вони потрібні.Сьогодні хтось проявив себе і отримав інші,а там де завтра вони потрібні їх не буде Абсурд!
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10.07.2025 16:45 Ответить
До речі : Військовослужбовці в Україні мають право на виплату https://novyny.pro/news/armiya/yaki-ye-pidstavi-dlya-vidmovi-u-viplati-dodatkovoji-vinagorodi-u-razi-poranennya-9698.html грошової винагороди. Кошти нараховують за знищення (захоплення) ворожої техніки, згідно з Наказом Міністерства оборони від 18.09.2020 року № 340. Розмір виплати залежить вид техніки, сума варіюється від 12 180 до 243 600 грн.
☺️корабель 1 рангу - 243 600 грн; корабель 2 рангу - 182 700 грн; корабель 3 рангу - 121 800 грн; корабель 4 рангу - 97 440 грн; бойовий літак, зенітний ракетний комплекс - 121 800 грн; реактивна система залпового вогню - 60 900 грн; тактичний ракетний комплекс, військовий літак - 54 810 грн ;танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт - 48 720 грн; наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс - 42 630 грн; бойова машина піхоти, бронетранспортер - 42 630 грн;інший літальний апарат (включаючи безпілотні) - 36 540 грн; переносний зенітний ракетний комплекс - 30 450 грн ;судна військового забезпечення понад 5 тис. тонн - 30 450 грн; судна військового забезпечення до 5 тис. тонн - 24 360 грн; військовий автомобіль, інженерна машина - 12 180 грн. ☺️ (Не вистачає тільки розцінника за двуногого *******)
Цікаво, чи працює цей закон? Чи отримують грошову винагороду оператори дронів? Бо будемо відверті- грошова винагорода була б не менше єффективною за Е-бали......
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10.07.2025 16:46 Ответить
а можна нам замінити будь-ласка ці е-бали. особливо е-бали умерова, ермака, зеленського
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10.07.2025 16:48 Ответить
головне щоб в бюджеті були виділені кошти на це, а не так як минулого разу(( коштів не виділили, ось вам *****
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10.07.2025 16:54 Ответить
Тепер кацапи будуть мати інформацію про самі боєздатні підрозділи ЗСУ..
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10.07.2025 16:59 Ответить
 
 