Подразделения смогут заказывать дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market в обмен на е-баллы за пораженные цели
Подразделения смогут обменивать е-баллы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.
"Бонусная система распределения дронов благодаря цифровизации будет работать эффективнее: военные смогут получить за подтвержденные боевые поражения более широкий перечень эффективных технологий, а весь процесс - от оформления заказа до поставки - займет всего несколько недель", - говорится в сообщении.
Что меняется:
- На полученные баллы за подтвержденные поражения врага подразделение может заказывать технологии на Brave1 Market через авторизацию в системе DELTA.
- За е-баллы доступны кодифицированные БпЛА, средства РЭБ, НРК, а также некодифицированные FPV-дроны. Это позволит подразделениям выбирать из широкого перечня технологий именно те, которые им нужны для эффективной работы.
- Заказ передается в DOT-Chain Defenсe от Агентства оборонных закупок Минобороны
- Все документы будут формироваться онлайн - от контрактов до актов. Никаких бумаг, ожиданий и заполнений документов.
Кроме этого, теперь верифицировать поражения и начислять баллы будет Brave1. Это позволит не только фиксировать и собирать статистику поражений, но и готовить аналитику по эффективности применения технологии на фронте. Минцифра и в дальнейшем будет формировать политику программы, а Агентство оборонных закупок будет отвечать за быстрые и эффективные закупки и поставки.
Как сделать заказ
Сделать заказ по новой модели подразделения смогут уже с августа 2025 года - как за боевые баллы, заработанные в течение июня, так и за те, которые не были использованы ранее.
Система Армия дронов.Бонус стала геймченджером для фронта. Военные получили дополнительную мотивацию, государство - качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений.
Более 400 подразделений - участники программы
За более чем 10 месяцев работы к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, работающих по всей линии фронта. За это время удалось увеличить вдвое количество пораженной техники. За месяц это тысячи уничтоженных танков, БпЛА, РЭБ, складов, ПВО, пушек и гаубиц.
"Мы постоянно анализируем, как работает система, и в режиме реального времени вносим изменения, чтобы вы не думали о лишней бюрократии, а фокусировались на защите и уничтожении врага", - подчеркнул Федоров.
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в обмін нае-бали
зае-бали дронiв дали
І підкріплень не прислали
Ось такіє пироги
Нас з тобою на е-бали.
Україна: дрони виготовляються приватними фірмами в маленьких сарайчиках, на фронт постачаються за принципом "на є-бали", ракети не виготовляються зовсім.
Зрозуміло що ефективні підрозділи мають отримувати кращу зброю але і найменш ефективні мають отримувати якісь мінуси.
Інакше до лампади...
☺️корабель 1 рангу - 243 600 грн; корабель 2 рангу - 182 700 грн; корабель 3 рангу - 121 800 грн; корабель 4 рангу - 97 440 грн; бойовий літак, зенітний ракетний комплекс - 121 800 грн; реактивна система залпового вогню - 60 900 грн; тактичний ракетний комплекс, військовий літак - 54 810 грн ;танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт - 48 720 грн; наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс - 42 630 грн; бойова машина піхоти, бронетранспортер - 42 630 грн;інший літальний апарат (включаючи безпілотні) - 36 540 грн; переносний зенітний ракетний комплекс - 30 450 грн ;судна військового забезпечення понад 5 тис. тонн - 30 450 грн; судна військового забезпечення до 5 тис. тонн - 24 360 грн; військовий автомобіль, інженерна машина - 12 180 грн. ☺️ (Не вистачає тільки розцінника за двуногого *******)
Цікаво, чи працює цей закон? Чи отримують грошову винагороду оператори дронів? Бо будемо відверті- грошова винагорода була б не менше єффективною за Е-бали......