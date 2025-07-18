Украина представила платформу для тестирования иностранных оборонных технологий на базе Brave1
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил платформу Test in Ukraine от оборонного кластера Brave1. Здесь разработчики могут подать заявку на тестирование своих технологий в Украине.
Об этом говорится в фейсбуке Brave1, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что цель платформы Test in Ukraine - максимально привлечь партнеров для создания технологий, которые изменят ход войны. Отныне иностранные производители БпЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и продуктов с искусственным интеллектом будут иметь четкую дорожную карту для тестирования своих изделий в Украине.
В Brave1 объясняют, что разработчиками стоит тестировать оружие в Украине потому, что:
- Экспертиза от конечных пользователей технологий;
- Полностью оборудованные полигоны, где можно испытать продукты в условиях, приближенных к боевым;
- Качественная обратная связь и протоколы для совершенствования и проверки технологий;
- Сотрудничество с украинскими производителями для совместного производства и быстрого развертывания продукции на фронте.
"Производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени. Или же доверить тестирование Brave1 - специалисты кластера самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам детальный отчет с результатами. Украина - место, где рождаются оборонные инновации. Здесь формируется опыт и экспертиза, которые меняют подходы к современной войне. И именно здесь стоит тестировать новые технологии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль