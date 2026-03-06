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Українські військові перемогли на міжнародному хакатоні НАТО

Військові ЗСУ перемогли на хакатоні НАТО

На міжнародному хакатоні NATO TIDE Hackathon 2026 в Ісландії команду українських військових визнали найкращою серед рішень 33 команд із понад 15 країн НАТО та партнерів Альянсу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, команда офіцерів з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (ВІТІ) розробила AI-систему, що об’єднує розвіддані та допомагає командирам швидше ухвалювати бойові рішення.

Україну представили дві команди в межах челенджу Automated Intelligence Fusion and Analysis Informed Targeting - одного з ключових напрямів у сфері інтелектуальної обробки та аналізу розвідувальних даних.

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Перше місце виборола команда з ВІТІ - JAM Team.

Прототип мультиагентної AI-системи ODIN

У Міноборони розповіли, що офіцери кафедри комп’ютерних наук та інтелектуальних технологій розробили прототип мультиагентної AI-системи ODIN, яка:

  • автоматично об’єднує розвідувальні дані з різнорідних джерел;
  • здійснює адаптивну пріоритезацію цілей;
  • формує варіанти впливу (кінетичні, некінетичні, кібер);
  • скорочує цикл ухвалення рішень командирами всіх рівнів у режимі реального часу.

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"Ми мали за чотири дні створити рішення, яке автоматично обробляє розвідувальні дані з різних джерел і перетворює їх на чітко пріоритезовані цілі. Так з’явився ODIN - мультиагентна AI-система, що об’єднує інформацію, відсіює зайве та надає командирові зрозумілу картину в реальному часі", - зазначили у команді ВІТІ.

У підсумку ODIN визнали найкращим серед рішень команд країн НАТО, включно з представниками провідних технологічних та оборонних компаній.

Також зауважується, що система має потенціал для подальшого розвитку в межах ініціативи NATO Next Generation Targeting.

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Команда Сил безпілотних систем

Крім того, четверте місце серед 12 команд у цьому ж челенджі посіла команда Сил безпілотних систем (One I See). Це ще одне підтвердження високого рівня експертизи українських військових фахівців у сфері AI та обробки розвідданих.

Що таке Хакатон TIDE

Хакатон TIDE - це ключова платформа для розвитку оперативної сумісності та впровадження інновацій у структурах НАТО. Участь і перемога українських військових демонструють здатність ЗСУ формувати цифрову перевагу, інтегруватися у спільні технологічні ініціативи Альянсу та робити вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору.

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Це і є ті олімпіади перемогами в яких варто справді пишатися.
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06.03.2026 13:04 Відповісти
Слава ЗСУ . Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Слава націі!
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06.03.2026 13:07 Відповісти
І, хто скаже, що ми не готові увійти до НАТО? То, може НАТО не готові?
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06.03.2026 13:10 Відповісти
Ми- готові. Влада- ні.
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06.03.2026 14:31 Відповісти
Я правільно розумію - це ініціатива НАТО, спрямована на знаходження найкращих рішень щодо ситуаційної обізнаності на полі бою, яке потім НАТО візьме собі на озброєння, в той час як Україні скажуть ще почекати за дверима?
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06.03.2026 14:12 Відповісти
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06.03.2026 14:46 Відповісти
Молодці хлопці. Питання до влади: чому на 5-й рік війни у війську не працюють ******* системи а до сих пір совок, журнали, шикування?
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06.03.2026 15:13 Відповісти
 
 