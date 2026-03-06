Українські військові перемогли на міжнародному хакатоні НАТО

На міжнародному хакатоні NATO TIDE Hackathon 2026 в Ісландії команду українських військових визнали найкращою серед рішень 33 команд із понад 15 країн НАТО та партнерів Альянсу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, команда офіцерів з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (ВІТІ) розробила AI-систему, що об’єднує розвіддані та допомагає командирам швидше ухвалювати бойові рішення.

Україну представили дві команди в межах челенджу Automated Intelligence Fusion and Analysis Informed Targeting - одного з ключових напрямів у сфері інтелектуальної обробки та аналізу розвідувальних даних.

Також дивіться: Учасник Brave1 інтегрував гранатометну турель "Буря" в естонський НРК. ВIДЕО

Перше місце виборола команда з ВІТІ - JAM Team.

Прототип мультиагентної AI-системи ODIN

У Міноборони розповіли, що офіцери кафедри комп’ютерних наук та інтелектуальних технологій розробили прототип мультиагентної AI-системи ODIN, яка:

автоматично об’єднує розвідувальні дані з різнорідних джерел;

здійснює адаптивну пріоритезацію цілей;

формує варіанти впливу (кінетичні, некінетичні, кібер);

скорочує цикл ухвалення рішень командирами всіх рівнів у режимі реального часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може компенсувати брак ресурсів та завдати непропорційних втрат РФ лише впроваджуючи військові інновації, - Залужний

"Ми мали за чотири дні створити рішення, яке автоматично обробляє розвідувальні дані з різних джерел і перетворює їх на чітко пріоритезовані цілі. Так з’явився ODIN - мультиагентна AI-система, що об’єднує інформацію, відсіює зайве та надає командирові зрозумілу картину в реальному часі", - зазначили у команді ВІТІ.

У підсумку ODIN визнали найкращим серед рішень команд країн НАТО, включно з представниками провідних технологічних та оборонних компаній.

Також зауважується, що система має потенціал для подальшого розвитку в межах ініціативи NATO Next Generation Targeting.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ розглянули понад 1000 інноваційних проєктів за рік: більше 130 отримали грантову підтримку. ФОТОрепортаж

Команда Сил безпілотних систем

Крім того, четверте місце серед 12 команд у цьому ж челенджі посіла команда Сил безпілотних систем (One I See). Це ще одне підтвердження високого рівня експертизи українських військових фахівців у сфері AI та обробки розвідданих.

Що таке Хакатон TIDE

Хакатон TIDE - це ключова платформа для розвитку оперативної сумісності та впровадження інновацій у структурах НАТО. Участь і перемога українських військових демонструють здатність ЗСУ формувати цифрову перевагу, інтегруватися у спільні технологічні ініціативи Альянсу та робити вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору.

Також читайте: ЗСУ масштабують військові інновації: роботизовані платформи та системи боротьби з дронами