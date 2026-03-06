Українські військові перемогли на міжнародному хакатоні НАТО
На міжнародному хакатоні NATO TIDE Hackathon 2026 в Ісландії команду українських військових визнали найкращою серед рішень 33 команд із понад 15 країн НАТО та партнерів Альянсу.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, команда офіцерів з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (ВІТІ) розробила AI-систему, що об’єднує розвіддані та допомагає командирам швидше ухвалювати бойові рішення.
Україну представили дві команди в межах челенджу Automated Intelligence Fusion and Analysis Informed Targeting - одного з ключових напрямів у сфері інтелектуальної обробки та аналізу розвідувальних даних.
Перше місце виборола команда з ВІТІ - JAM Team.
Прототип мультиагентної AI-системи ODIN
У Міноборони розповіли, що офіцери кафедри комп’ютерних наук та інтелектуальних технологій розробили прототип мультиагентної AI-системи ODIN, яка:
- автоматично об’єднує розвідувальні дані з різнорідних джерел;
- здійснює адаптивну пріоритезацію цілей;
- формує варіанти впливу (кінетичні, некінетичні, кібер);
- скорочує цикл ухвалення рішень командирами всіх рівнів у режимі реального часу.
"Ми мали за чотири дні створити рішення, яке автоматично обробляє розвідувальні дані з різних джерел і перетворює їх на чітко пріоритезовані цілі. Так з’явився ODIN - мультиагентна AI-система, що об’єднує інформацію, відсіює зайве та надає командирові зрозумілу картину в реальному часі", - зазначили у команді ВІТІ.
У підсумку ODIN визнали найкращим серед рішень команд країн НАТО, включно з представниками провідних технологічних та оборонних компаній.
Також зауважується, що система має потенціал для подальшого розвитку в межах ініціативи NATO Next Generation Targeting.
Команда Сил безпілотних систем
Крім того, четверте місце серед 12 команд у цьому ж челенджі посіла команда Сил безпілотних систем (One I See). Це ще одне підтвердження високого рівня експертизи українських військових фахівців у сфері AI та обробки розвідданих.
Що таке Хакатон TIDE
Хакатон TIDE - це ключова платформа для розвитку оперативної сумісності та впровадження інновацій у структурах НАТО. Участь і перемога українських військових демонструють здатність ЗСУ формувати цифрову перевагу, інтегруватися у спільні технологічні ініціативи Альянсу та робити вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору.
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