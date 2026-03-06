У ЗСУ розглянули понад 1000 інноваційних проєктів за рік: більше 130 отримали грантову підтримку. ФОТОрепортаж

У Збройних силах України протягом 2025 року розглянули понад тисячу інноваційних проєктів, запропонованих розробниками для потреб фронту.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомили начальник Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України, полковник Віталій Добрянський та офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв'язків з громадськістю ГУК ЗСУ, майор Андрій Ковальов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За результатами оцінювання більш як 130 з них отримали грантову підтримку для подальшої розробки.

Найбільшу частку серед підтриманих розробок становлять безпілотні авіаційні системи — близько 28%. Також значну частину займають роботизовані та дистанційно керовані системи (15%), рішення у сфері зв’язку та захисту інформації (11%), а також системи радіоелектронної боротьби та розвідки.

За словами представників командування, для збору актуальної інформації про потреби фронту створено понад 35 мобільних груп. Вони працюють безпосередньо у бойових бригадах та аналізують досвід застосування нових технологій, а також трофейного озброєння противника.

Важливою частиною впровадження інновацій стало розгортання випробувальної екосистеми "Залізний полігон". У 2025 році на ньому подали понад 500 заявок на тестування нових зразків озброєння і техніки, з яких більше 250 успішно завершили випробування. Йдеться, зокрема, про безпілотні авіаційні та наземні системи, засоби РЕБ, елементи зв’язку, автомобільну і бронетехніку та інженерні рішення.

Також у 2025 році у ЗСУ було кодифіковано понад 80 нових зразків озброєння та військової техніки. Серед них - понад 15 безпілотних авіаційних систем, більше 20 зразків засобів радіоелектронної боротьби, понад 30 наземних роботизованих комплексів та кілька систем зв’язку.

Окремим напрямом розвитку стало масштабування наземних роботизованих комплексів. У війську вже сформували понад 80 рот безпілотних наземних систем, понад 50 батальйонів таких комплексів, а також десятки інженерних і логістичних підрозділів, які їх застосовують.

Крім того, у ЗСУ працюють над створенням єдиних систем управління безпілотними комплексами, радіоелектронною боротьбою та розвідкою противника, а також над розвитком інформаційно-комунікаційних систем для швидкого обміну бойовими даними між підрозділами.







Одним із перспективних напрямів визначено впровадження технологій штучного інтелекту. У 2025 році розроблено та затверджено концепцію використання таких технологій у діяльності українського війська, а також створено спеціалізовані підрозділи для їх дослідження та впровадження.

У Збройних силах наголошують, що подальший розвиток інновацій відбуватиметься у тісній міжнародній співпраці - через спільні випробування нових систем і партнерські технологічні проєкти. Це має допомогти швидше впроваджувати сучасні рішення та посилювати обороноздатність України.

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