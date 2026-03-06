В ВСУ рассмотрели более 1000 инновационных проектов за год: более 130 получили грантовую поддержку. ФОТОрепортаж

В Вооруженных силах Украины в течение 2025 года рассмотрели более тысячи инновационных проектов, предложенных разработчиками для нужд фронта.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщили начальник Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Добрянский и офицер отдела взаимодействия со СМИ управления связей с общественностью ГУК ВСУ, майор Андрей Ковалев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По результатам оценки более 130 из них получили грантовую поддержку для дальнейшей разработки.

Наибольшую долю среди поддержанных разработок составляют беспилотные авиационные системы — около 28%. Также значительную часть занимают роботизированные и дистанционно управляемые системы (15%), решения в сфере связи и защиты информации (11%), а также системы радиоэлектронной борьбы и разведки.

По словам представителей командования, для сбора актуальной информации о потребностях фронта создано более 35 мобильных групп. Они работают непосредственно в боевых бригадах и анализируют опыт применения новых технологий, а также трофейного вооружения противника.

Важной частью внедрения инноваций стало развертывание испытательной экосистемы "Железный полигон". В 2025 году на нем подали более 500 заявок на тестирование новых образцов вооружения и техники, из которых более 250 успешно завершили испытания. Речь идет, в частности, о беспилотных авиационных и наземных системах, средствах РЭБ, элементах связи, автомобильной и бронетехнике и инженерных решениях.

Также в 2025 году в ВСУ было кодифицировано более 80 новых образцов вооружения и военной техники. Среди них - более 15 беспилотных авиационных систем, более 20 образцов средств радиоэлектронной борьбы, более 30 наземных роботизированных комплексов и несколько систем связи.

Отдельным направлением развития стало масштабирование наземных роботизированных комплексов. В армии уже сформировали более 80 рот беспилотных наземных систем, более 50 батальонов таких комплексов, а также десятки инженерных и логистических подразделений, которые их применяют.

Кроме того, в ВСУ работают над созданием единых систем управления беспилотными комплексами, радиоэлектронной борьбой и разведкой противника, а также над развитием информационно-коммуникационных систем для быстрого обмена боевыми данными между подразделениями.







Одним из перспективных направлений определено внедрение технологий искусственного интеллекта. В 2025 году разработана и утверждена концепция использования таких технологий в деятельности украинской армии, а также созданы специализированные подразделения для их исследования и внедрения.

В Вооруженных силах отмечают, что дальнейшее развитие инноваций будет происходить в тесном международном сотрудничестве - через совместные испытания новых систем и партнерские технологические проекты. Это должно помочь быстрее внедрять современные решения и усиливать обороноспособность Украины.

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