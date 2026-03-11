Дрон-перехоплювач, озброєний сіткометом "Пташка", збиває російський БПЛА "Молнія". ВIДЕО
Українські розробники безпілотних систем продовжують дивувати нестандартними рішеннями у боротьбі за панування в повітрі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри роботи вітчизняного дрона-перехоплювача, оснащеного системою сіткомета від компанії "Пташка Дронс".
Деталі повітряного бою
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Ціль: Російський безпілотник типу "Молнія", який намагався проводити корегування вогню в нашому тилу.
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Технологія: На відміну від звичних таранів, український перехоплювач використав спеціальний модуль "Пташка". Це компактна пускова установка, що вистрілює міцну капронову сітку розміром 4×4 метри безпосередньо в повітрі.
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Результат: При наближенні до ворожого апарата перехоплювач випустив сітку, яка миттєво заплутала пропелери "Молнії". Російський дрон втратив керування і каменем пішов донизу. Український дрон залишився неушкодженим.
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