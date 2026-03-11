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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Дрон-перехоплювач, озброєний сіткометом "Пташка", збиває російський БПЛА "Молнія". ВIДЕО

Українські розробники безпілотних систем продовжують дивувати нестандартними рішеннями у боротьбі за панування в повітрі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні кадри роботи вітчизняного дрона-перехоплювача, оснащеного системою сіткомета від компанії "Пташка Дронс".

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Деталі повітряного бою

  • Ціль: Російський безпілотник типу "Молнія", який намагався проводити корегування вогню в нашому тилу.

  • Технологія: На відміну від звичних таранів, український перехоплювач використав спеціальний модуль "Пташка". Це компактна пускова установка, що вистрілює міцну капронову сітку розміром 4×4 метри безпосередньо в повітрі.

  • Результат: При наближенні до ворожого апарата перехоплювач випустив сітку, яка миттєво заплутала пропелери "Молнії". Російський дрон втратив керування і каменем пішов донизу. Український дрон залишився неушкодженим.

Також дивіться: ЗСУ вперше знищили новітній російський безпілотник з ШІ "Клин". ВIДЕО

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Красені..
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11.03.2026 15:44 Відповісти
Дешево і сердито.
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11.03.2026 17:12 Відповісти
 
 