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Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
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Бойцы Lasar’s Group НГУ уничтожили российскую РЛС "Ястреб-АВ" стоимостью $50 млн. ВИДЕО

Отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожил российскую радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области глубоко за линией боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта Регионального центра радиоэлектронной разведки "Північ", предоставившим  информацию о районе дислокации вражеской РЛС.

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После уточнения координат украинские бойцы отправили к цели тяжелые ударные беспилотники.

После первого точного удара российские военные попытались эвакуировать комплекс, однако операторы Lasar’s Group отследили его перемещение.

Один из пилотов посадил бомбардировщик непосредственно на "Ястреб-АВ", что позволило контролировать маршрут движения техники, после чего последующими ударами станцию окончательно уничтожили.

Ориентировочная стоимость российской РЛС "Ястреб-АВ" составляет около 50 миллионов долларов.

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Автор: 

армия РФ (23078) РЛС (133) уничтожение (10048) ВСУ (7839) Силы беспилотных систем (527) Луганская область (6482)
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ППО-цид їбєйший пішов, я кайфую.
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11.03.2026 18:45 Ответить
Уххх.Красунчики.Всім ордени і відпустка.Я думав що кацапскі засоби ППО виявляють супутники,а пишуть що РЕР запеленгувала.Тепер у них велика дірка по напрямку.
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11.03.2026 18:51 Ответить
Гарна робота! Професiонали! 👍
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11.03.2026 20:40 Ответить
👍
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12.03.2026 10:53 Ответить
 
 