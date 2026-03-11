Бойцы Lasar’s Group НГУ уничтожили российскую РЛС "Ястреб-АВ" стоимостью $50 млн. ВИДЕО
Отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожил российскую радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области глубоко за линией боевого столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена во взаимодействии с отделением управления дежурными силами командного пункта Регионального центра радиоэлектронной разведки "Північ", предоставившим информацию о районе дислокации вражеской РЛС.
После уточнения координат украинские бойцы отправили к цели тяжелые ударные беспилотники.
После первого точного удара российские военные попытались эвакуировать комплекс, однако операторы Lasar’s Group отследили его перемещение.
Один из пилотов посадил бомбардировщик непосредственно на "Ястреб-АВ", что позволило контролировать маршрут движения техники, после чего последующими ударами станцию окончательно уничтожили.
Ориентировочная стоимость российской РЛС "Ястреб-АВ" составляет около 50 миллионов долларов.
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