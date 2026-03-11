Дронщики 77-й бригады ДШВ разгромили замаскированный российский танк ударными дронами. ВИДЕО
Бойцы 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ уничтожили замаскированный российский танк с помощью ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки украинские десантники обнаружили бронетехнику противника, которую оккупанты пытались тщательно замаскировать.
После уточнения координат цель была поражена точными ударами БПЛА.
Отмечается, что сначала дроны на радиоуправлении пробили проход в укрытии, после чего беспилотники на оптоволокне нанесли более точные удары по самому танку.
В результате вражеская техника уничтожена.
Таким образом, еще один российский танк превратился в металлолом. Украинские беспилотные системы ежедневно находят и поражают технику противника, не оставляя оккупантам возможности безнаказанно действовать на поле боя.
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