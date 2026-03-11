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Дронщики 77-й бригады ДШВ разгромили замаскированный российский танк ударными дронами. ВИДЕО

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ уничтожили замаскированный российский танк с помощью ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки украинские десантники обнаружили бронетехнику противника, которую оккупанты пытались тщательно замаскировать.

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После уточнения координат цель была поражена точными ударами БПЛА.

Отмечается, что сначала дроны на радиоуправлении пробили проход в укрытии, после чего беспилотники на оптоволокне нанесли более точные удары по самому танку.

В результате вражеская техника уничтожена.

Таким образом, еще один российский танк превратился в металлолом. Украинские беспилотные системы ежедневно находят и поражают технику противника, не оставляя оккупантам возможности безнаказанно действовать на поле боя.

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Автор: 

армия РФ (23078) танк (2370) уничтожение (10048) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472) дроны (7385) 77 ОАБ (62)
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Добре..
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11.03.2026 17:15 Ответить
Як омара)
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11.03.2026 17:27 Ответить
 
 