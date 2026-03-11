Дронарі 77-ї бригади ДШВ розтрощили замаскований російський танк ударними дронами. ВIДЕО

Бійці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили замаскований російський танк за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки українські десантники виявили бронетехніку противника, яку окупанти намагалися ретельно замаскувати.

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Після уточнення координат ціль була уражена точними ударами БпЛА.

Зазначається, що спочатку дрони на радіоуправлінні пробили прохід в укритті, після чого безпілотники на оптоволокні завдали більш точних ударів по самому танку.

У результаті ворожу техніку знищено.

Таким чином ще один російський танк перетворився на металобрухт. Українські безпілотні системи щодня знаходять і уражають техніку противника, не залишаючи окупантам можливості безкарно діяти на полі бою.

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