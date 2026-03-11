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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант з настромленим багнетом стає на двобій із українським дроном. ВIДЕО

На Донеччині російський піхотинець вирішив кинути виклик сучасним технологіям, спробувавши відбитися від українського FPV-дрона "в штикову". Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей нерівний поєдинок відбувся в районі населеного пункту Удачне і завершився цілком передбачуваним фіаско для загарбника.

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Деталі бойового епізоду

  • Зухвала спроба: Помітивши наближення українського FPV-дрона, російський окупант не став шукати укриття, а йшов далі із прикутим до автомата багнетом.

  • Результат дуелі: Оператор підрозділу "BLACK SKY" 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії України завдав влучного удару, припинивши маневри загарбника.

  • Локація: Район села Удачне (Донецька область), де наразі точаться жорсткі бої за утримання позицій.

Також дивіться: Бійці ССО, вдавши із себе росіян, без жодного пострілу полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) знищення (10366) Донецька область (11341) дрони (8459) Покровський район (1785) Удачне (31)
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Топ коментарі
+14
Как дєдьі! Хаааахльіьіьі 🤣🤣🤣
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11.03.2026 16:36 Відповісти
+14
Догрався смердючий кацап на чужій землі і полетів до пекла своїми частинкам молекул
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11.03.2026 17:01 Відповісти
+10
1:0 - на користь українського FPV
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11.03.2026 16:39 Відповісти
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Как дєдьі! Хаааахльіьіьі 🤣🤣🤣
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11.03.2026 16:36 Відповісти
авжеж -
"Баец, смело атакуй вражеский дрон штыком и прикладом !"

.
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11.03.2026 18:22 Відповісти
Мені старшина хотів всучить той штик-ніж разом з веслом.Відмовився.Воно важке і не зручне,а загубиш,хєр зброю здаси.А дурний кацап в штикову пішов.Псіхічєская атака.
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11.03.2026 19:12 Відповісти
1:0 - на користь українського FPV
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11.03.2026 16:39 Відповісти
скоріш за все це корейсько-китайський калаш. там були версій з незйомними багнетами. неврядчи це кацапський багнет - його б давно пропили.
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11.03.2026 16:41 Відповісти
Хотілось павтаріть, як діди - "В штыковую!"
Тільки дронів тоді ще не було...
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11.03.2026 16:49 Відповісти
Пуля дура штик молодец 🤔
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11.03.2026 17:00 Відповісти
Догрався смердючий кацап на чужій землі і полетів до пекла своїми частинкам молекул
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11.03.2026 17:01 Відповісти
Багнет не допоможе якщо ти глухий чи бухий
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11.03.2026 17:09 Відповісти
Окупант - херой! Озвучка просто чудова! Мелодія (як що хто з юного покоління не зна,є): " Веди ж Буденный нас смелее в бой, и всё что в нашей жизни есть борьба-борьба!!! Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер,сумеем кровь пролить за ССР( так в тексті: ССР,а не СССР)!
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11.03.2026 17:11 Відповісти
Ось таку хрін на уроках співів моє покоління (1966 р.н.) вчило та співало! Але совдепії ( будь вона тричі проклята) це не допомогло!
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11.03.2026 17:14 Відповісти
Мій батько пішов до школи в 1937 році. Йому запамʼяталося як на уроках доводилось в букварі постійно замальовувати портрети «героїв революції», які майже всі стали одночасно стали зрадниками та англійськими шпіонами. Ще віршик любив згадувати. Мовою оригіналу: «сєгодня празднік у рєбят, лікуєт піонерія, сєгодня в гості к нам прішол лаврентій палич бєрія».
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11.03.2026 18:08 Відповісти
та це навіть в 90ті вчили. грєнада, ми кузнєци, враху ні здайоцца. Нахіба я це все пам'ятаю?
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11.03.2026 18:09 Відповісти
У кацапа в Удачному щось пішло неудачно
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11.03.2026 17:31 Відповісти
ета я удачна зашол
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11.03.2026 18:05 Відповісти
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11.03.2026 18:20 Відповісти
Срочно. Точка.
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11.03.2026 18:30 Відповісти
Бухать не перебухать .
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11.03.2026 19:03 Відповісти
мы храбрые кавалеристы трям-трям-трям....
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11.03.2026 19:39 Відповісти
Він думав, що це Куліковська битва.
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11.03.2026 20:55 Відповісти
О шол на Бєрлін та свєрнул нє туда
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11.03.2026 21:03 Відповісти
До Киева не дошёл совсем чуть-чуть
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12.03.2026 00:21 Відповісти
шо не кажи а ***** вони нам дають
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12.03.2026 13:54 Відповісти
Такі самі дібіли як у нас. Со штикам ходять. Ще й якшо загубиш цю непотрібну куйню - купа проблем буде.
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12.03.2026 17:46 Відповісти
Туда и дорога путлеровскому нацисту васалу Китая нищей унитазной недонации
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15.03.2026 12:10 Відповісти
 
 