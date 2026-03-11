Окупант з настромленим багнетом стає на двобій із українським дроном. ВIДЕО
На Донеччині російський піхотинець вирішив кинути виклик сучасним технологіям, спробувавши відбитися від українського FPV-дрона "в штикову". Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей нерівний поєдинок відбувся в районі населеного пункту Удачне і завершився цілком передбачуваним фіаско для загарбника.
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Деталі бойового епізоду
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Зухвала спроба: Помітивши наближення українського FPV-дрона, російський окупант не став шукати укриття, а йшов далі із прикутим до автомата багнетом.
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Результат дуелі: Оператор підрозділу "BLACK SKY" 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії України завдав влучного удару, припинивши маневри загарбника.
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Локація: Район села Удачне (Донецька область), де наразі точаться жорсткі бої за утримання позицій.
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"Баец, смело атакуй вражеский дрон штыком и прикладом !"
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Тільки дронів тоді ще не було...