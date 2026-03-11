Уражено нафтобази, склади, ЗРК "Бук-М1" та командний пункт рашистів на ТОТ
У ніч на 11 березня Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ на окупованих територіях.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (ТОТ Донецької обл.), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки (ТОТ Запорізької обл.).
Також українські захисники вдарили по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів.
Було уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.
"Також завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (ТОТ Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться в повідомленні.
Наразі масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.
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