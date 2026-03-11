Уражено нафтобази, склади, ЗРК "Бук-М1" та командний пункт рашистів на ТОТ

У ніч на 11 березня Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ на окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (ТОТ Донецької обл.), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки (ТОТ Запорізької обл.).

Також українські захисники вдарили по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів.

Було уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

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"Також завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (ТОТ Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться в повідомленні.

Наразі масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.

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