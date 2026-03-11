137 бойових зіткнень на фронті за добу: "найгарячіше" на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 10 березня 2026 року, на фронті було зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка; та Козацьке на Херсонщині.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 990 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2157 безпілотних літальних апаратів, 281 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

"На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у районі острова Великий Вільховий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.