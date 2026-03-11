137 боевых столкновений на фронте за сутки: "самое горячее" на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 10 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 137 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9378 дронов-камикадзе и осуществил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Ивановка, Покровское, Просяна, Александровка, Черненково; в Запорожской области: Воздвижовка, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Щербаки, Блакитное, Веселянка; и Казацкое в Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники, пять пунктов управления, один склад, две артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 990 человек. Также враг потерял пять танков, три боевые бронированные машины, 61 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 2157 беспилотных летательных аппаратов, 281 единицу автомобильной и единицу специальной техники.

Читайте также: Сырский принял решение для усиления устойчивости Сил обороны в Донецкой области: оккупанты местами несут критические потери

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 127 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением 11 КАБ.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Зыбино и Волчанск.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Петропавловки и Новоплатоновки.

Читайте также: Из-за активных действий ВСУ оккупанты вынуждены переносить даты своих запланированных операций, - Сырский

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Ямполя и Пазено.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

"На Константиновском направлении враг осуществил 20 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Русина Яра и Степановки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Новоподгородное.

Смотрите: Зеленский прибыл в Донецкую область: россияне не отказываются от войны и готовят наступление на весну. ВИДЕО

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Зализнычного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков и Павловки.

На Приднепровском направлении враг атаковал в районе острова Великий Ольховой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.