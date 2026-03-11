РУС
1 408 13

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 275 980 человек (+990 за сутки), 11 763 танка, 38 263 артсистемы, 24 177 ББМ. ИНФОГРАФИКА

уничтожение вражеской штурмовой группы

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 275 980 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 275 980 (+990) человек
  • танков - 11 763 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 24 177 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 38 263 (+61) ед.
  • РСЗО - 1 680 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 328 (+0) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 170 966 (+2 157) ед.
  • крылатые ракеты - 4 403 (+0) ед.
  • корабли / катера - 31 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 82 791 (+281) ед.
  • специальная техника - 4 088 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (10571) Генштаб ВС (5368) ликвидация (3087)
Топ комментарии
+4
Нормально... Країна без ВМС, паралізувала цілий флот, у басейні Чорного моря, і його "споловинила". Країна, з невеликими ВПС, та ППО, з старими літаками радянських часів, не дає можливості зальоту, на свою територію, цілим "Ваенна-касмическим силам втарой армии мира"....
Країна, з якоюсь тисячею танків, випалила "броньовий кулак" "втарой армии мира", з якими вони збиралися "дайти да Индии и Ла-Манша", та "памыть сапаги в Атлантическам и Индийскам акеане"... (Не знають, дурні, що чоботи, від солоної води, починають репаться, і протікать...). Залишилося тільки, "па стариннай русскай привычке", завалювать противника, власними трупами...
Питання: Так хто ж був "становим хребтом" "Савецкай Армии"?
11.03.2026 08:17 Ответить
+3
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.03.2026 08:04 Ответить
+3
Як хочеться побачити омріяні 50000за місяць Тільки виснаження орків в живій силі дасть змогу прийти до перемоги СЛАВА ЗСУ!!!
11.03.2026 08:17 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.03.2026 08:04 Ответить
Є певне засмучення - вчора не було уражень ППО.
Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
11.03.2026 08:07 Ответить
А ти котлети, або вареники, кожен день їси? Чи, часом, "борщикуєш"?
11.03.2026 08:18 Ответить
А декотрі наші хлопці в бліндажах наприкінці липня власні ссаки пьють..якщо пташка водичку не скине
11.03.2026 08:35 Ответить
А це до чого? Я провів аналогію стосовно того, що як людина не кожен день їсть вареники чи котлети, так і ППО не кожен день вдається вразить... А твій "ляп" - про що?
11.03.2026 08:45 Ответить
Про логістику
11.03.2026 08:47 Ответить
вчора в оглядах військових аналітиків чув, що наша розвідка отримала таємні дані про справжні втрати касапів (але без динири-линири), і вони більш менш співпадають з цими цифрами (закобзонених плюс тяжкоранених списаних)
11.03.2026 08:09 Ответить
В девяностих роках ( післа розвалу ) з трибуни думи росії начальник генштабу армії ,абосновуючи чисельність армії ЗАЯВИВ---- один солдат УКраїни "покриває" 4-5 солдатів росії Це він сказав,коли йому нагадали про армію України Ну а в союзі---майже весь сержантській состав були українці ,а це костяк армії.
11.03.2026 08:26 Ответить
Ну - це ж "відкриті" дані... А я, у свій час, мав "допуск" до "секретки"... Так от, комсклад, за національностями, (при тому, що українці були максимум, П'ЯТОЮ частиною населення СРСР), складався наполовину, з українців, та вихідців з неї. Це стосується не тільки сержантів, але й прапорщиків та офіцерів, від лейтенанта, до полковника... КДБ, колись, розробив рекомендацію, для командирів в/ч, де було вказано, що українців, бажано, призначать на командні посади, бо вони відрізняються працелюбністю та відповідальністю за доручену справу...
11.03.2026 08:36 Ответить
Наземка три тисячі, і наші хлопці майже звільнили всю Дніпропетровську область, а діпстейт цього не показує.
Логістика 2 281 одиниця, тобто середньодобово 228 од, в той час як січень 130, лютий 145
БпЛА без малого 20 тисяч з початку місяця
ППО 20 одиниць, січень 24, лютий 18
М'яса поменшало, а казали що дурнів на сторіччя припасено - херушки
11.03.2026 08:33 Ответить
Просто, до кацапів почало "доходить", що "кантракт на вайну" - це "дарога в адин канец...". І дурнів, бажаючих " памереть, внезапна, преждевременна", стає, в Кацапії, все менше... Там не буде "пратестав" - кацапи, на це, не здатні... Вони, просто, "прагаласуют нагами" - перестануть приходить і підписувать контракти... А якщо Путін дасть команду знову почать примусову мобілізацію - розбіжаться по "нычках"... "Рассия бальшая - есть где спрятаться..."
11.03.2026 08:51 Ответить
 
 