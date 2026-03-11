Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 275 980 человек (+990 за сутки), 11 763 танка, 38 263 артсистемы, 24 177 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 275 980 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 275 980 (+990) человек
- танков - 11 763 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 24 177 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 38 263 (+61) ед.
- РСЗО - 1 680 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 328 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 170 966 (+2 157) ед.
- крылатые ракеты - 4 403 (+0) ед.
- корабли / катера - 31 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 82 791 (+281) ед.
- специальная техника - 4 088 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Топ комментарии
Яр Холодний
показать весь комментарий11.03.2026 08:17 Ответить Ссылка
tarasii smila
показать весь комментарий11.03.2026 08:04 Ответить Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий11.03.2026 08:17 Ответить Ссылка
Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
Країна, з якоюсь тисячею танків, випалила "броньовий кулак" "втарой армии мира", з якими вони збиралися "дайти да Индии и Ла-Манша", та "памыть сапаги в Атлантическам и Индийскам акеане"... (Не знають, дурні, що чоботи, від солоної води, починають репаться, і протікать...). Залишилося тільки, "па стариннай русскай привычке", завалювать противника, власними трупами...
Питання: Так хто ж був "становим хребтом" "Савецкай Армии"?
Логістика 2 281 одиниця, тобто середньодобово 228 од, в той час як січень 130, лютий 145
БпЛА без малого 20 тисяч з початку місяця
ППО 20 одиниць, січень 24, лютий 18
М'яса поменшало, а казали що дурнів на сторіччя припасено - херушки