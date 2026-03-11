Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 275 980 осіб (+990 за добу), 11 763 танки, 38 263 артсистеми, 24 177 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 275 980 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 275 980 (+990) осіб
- танків - 11 763 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 177 (+3) од.
- артилерійських систем - 38 263 (+61) од.
- РСЗВ - 1 680 (+1) од.
- засоби ППО - 1 328 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 170 966 (+2 157) од.
- крилаті ракети - 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери - 31 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 82 791 (+281) од.
- спеціальна техніка - 4 088 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+16 tarasii smila #448870
показати весь коментар11.03.2026 08:04 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
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+8 Василь Казімко
показати весь коментар11.03.2026 08:17 Відповісти Посилання
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Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
Є певне засмучення - вчора не було уражень ППО.
Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
Країна, з якоюсь тисячею танків, випалила "броньовий кулак" "втарой армии мира", з якими вони збиралися "дайти да Индии и Ла-Манша", та "памыть сапаги в Атлантическам и Индийскам акеане"... (Не знають, дурні, що чоботи, від солоної води, починають репаться, і протікать...). Залишилося тільки, "па стариннай русскай привычке", завалювать противника, власними трупами...
Питання: Так хто ж був "становим хребтом" "Савецкай Армии"?
Населення СРСР перед розвалом, 1991, 294 008 571 осіб.
Населення УРСР перед розвалом, 1991, 51 944 400 осіб.
Ну не п'яту а шосту, діло десяте
Мова не про місце на п'єдесталі по кількості серед інших республік, а про загальне число.
Логістика 2 281 одиниця, тобто середньодобово 228 од, в той час як січень 130, лютий 145
БпЛА без малого 20 тисяч з початку місяця
ППО 20 одиниць, січень 24, лютий 18
М'яса поменшало, а казали що дурнів на сторіччя припасено - херушки