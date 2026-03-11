УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12986 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 919 28

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 275 980 осіб (+990 за добу), 11 763 танки, 38 263 артсистеми, 24 177 ББМ. ІНФОГРАФІКА

знищення ворожої штурмової групи

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 275 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 275 980 (+990) осіб
  • танків - 11 763 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 177 (+3) од.
  • артилерійських систем - 38 263 (+61) од.
  • РСЗВ - 1 680 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 328 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 170 966 (+2 157) од.
  • крилаті ракети - 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери - 31 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 82 791 (+281) од.
  • спеціальна техніка - 4 088 (+1) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 33 окупанти та 4 одиниці техніки: бійці бригади "Помста" завдали ударів на Покровському напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Бійці 425-го ОШП прорвали оборону РФ і просунулися на понад 10 км на півдні Дніпропетровщини. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) Генштаб ЗС (8502) ліквідація (4796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2026 08:04 Відповісти
+13
Нормально... Країна без ВМС, паралізувала цілий флот, у басейні Чорного моря, і його "споловинила". Країна, з невеликими ВПС, та ППО, з старими літаками радянських часів, не дає можливості зальоту, на свою територію, цілим "Ваенна-касмическим силам втарой армии мира"....
Країна, з якоюсь тисячею танків, випалила "броньовий кулак" "втарой армии мира", з якими вони збиралися "дайти да Индии и Ла-Манша", та "памыть сапаги в Атлантическам и Индийскам акеане"... (Не знають, дурні, що чоботи, від солоної води, починають репаться, і протікать...). Залишилося тільки, "па стариннай русскай привычке", завалювать противника, власними трупами...
Питання: Так хто ж був "становим хребтом" "Савецкай Армии"?
показати весь коментар
11.03.2026 08:17 Відповісти
+8
Як хочеться побачити омріяні 50000за місяць Тільки виснаження орків в живій силі дасть змогу прийти до перемоги СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2026 08:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2026 08:04 Відповісти
Є певне засмучення - вчора не було уражень ППО.
Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
показати весь коментар
11.03.2026 08:07 Відповісти
А ти котлети, або вареники, кожен день їси? Чи, часом, "борщикуєш"?
показати весь коментар
11.03.2026 08:18 Відповісти
А декотрі наші хлопці в бліндажах наприкінці липня власні ссаки пьють..якщо пташка водичку не скине
показати весь коментар
11.03.2026 08:35 Відповісти
А це до чого? Я провів аналогію стосовно того, що як людина не кожен день їсть вареники чи котлети, так і ППО не кожен день вдається вразить... А твій "ляп" - про що?
показати весь коментар
11.03.2026 08:45 Відповісти
Про логістику
показати весь коментар
11.03.2026 08:47 Відповісти
А до чого тут, "логістика", якщо я вів мову про кількість вражених кацапських засобів ведення бою, за минулу добу?
показати весь коментар
11.03.2026 09:03 Відповісти
А я зрозумів що за кількість вражених транспортних засобів (281) що є непоганим результатом
показати весь коментар
11.03.2026 09:06 Відповісти
Читать треба уважніше - я відповідав Urs

Є певне засмучення - вчора не було уражень ППО.
Чекаємо коли добова логістика перевищіть 300 одиниць.
показати весь коментар
11.03.2026 09:33 Відповісти
вчора в оглядах військових аналітиків чув, що наша розвідка отримала таємні дані про справжні втрати касапів (але без динири-линири), і вони більш менш співпадають з цими цифрами (закобзонених плюс тяжкоранених списаних)
показати весь коментар
11.03.2026 08:09 Відповісти
Нормально... Країна без ВМС, паралізувала цілий флот, у басейні Чорного моря, і його "споловинила". Країна, з невеликими ВПС, та ППО, з старими літаками радянських часів, не дає можливості зальоту, на свою територію, цілим "Ваенна-касмическим силам втарой армии мира"....
Країна, з якоюсь тисячею танків, випалила "броньовий кулак" "втарой армии мира", з якими вони збиралися "дайти да Индии и Ла-Манша", та "памыть сапаги в Атлантическам и Индийскам акеане"... (Не знають, дурні, що чоботи, від солоної води, починають репаться, і протікать...). Залишилося тільки, "па стариннай русскай привычке", завалювать противника, власними трупами...
Питання: Так хто ж був "становим хребтом" "Савецкай Армии"?
показати весь коментар
11.03.2026 08:17 Відповісти
В девяностих роках ( післа розвалу ) з трибуни думи росії начальник генштабу армії ,абосновуючи чисельність армії ЗАЯВИВ---- один солдат УКраїни "покриває" 4-5 солдатів росії Це він сказав,коли йому нагадали про армію України Ну а в союзі---майже весь сержантській состав були українці ,а це костяк армії.
показати весь коментар
11.03.2026 08:26 Відповісти
Ну - це ж "відкриті" дані... А я, у свій час, мав "допуск" до "секретки"... Так от, комсклад, за національностями, (при тому, що українці були максимум, П'ЯТОЮ частиною населення СРСР), складався наполовину, з українців, та вихідців з неї. Це стосується не тільки сержантів, але й прапорщиків та офіцерів, від лейтенанта, до полковника... КДБ, колись, розробив рекомендацію, для командирів в/ч, де було вказано, що українців, бажано, призначать на командні посади, бо вони відрізняються працелюбністю та відповідальністю за доручену справу...
показати весь коментар
11.03.2026 08:36 Відповісти
Читайте уважніше.
Населення СРСР перед розвалом, 1991, 294 008 571 осіб.
Населення УРСР перед розвалом, 1991, 51 944 400 осіб.
Ну не п'яту а шосту, діло десяте
Мова не про місце на п'єдесталі по кількості серед інших республік, а про загальне число.
показати весь коментар
11.03.2026 09:42 Відповісти
👍Можу підтвердити! 1982-1984 рр, ніжегородска губєрнія, в роті з 16-ти сержантів, 12-ть були українцями, + 1 кацап, 1 башкир, 1 татарин, 1 казах. Ротна стройова пісня була "Запрягайте хлопці коней", співали без акцеету, щирою солов'хною, хоча відсотків 75 солдат були вихідці з Середньої Азії, та Кавказу! 😁
показати весь коментар
11.03.2026 09:40 Відповісти
Як хочеться побачити омріяні 50000за місяць Тільки виснаження орків в живій силі дасть змогу прийти до перемоги СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.03.2026 08:17 Відповісти
Наземка три тисячі, і наші хлопці майже звільнили всю Дніпропетровську область, а діпстейт цього не показує.
Логістика 2 281 одиниця, тобто середньодобово 228 од, в той час як січень 130, лютий 145
БпЛА без малого 20 тисяч з початку місяця
ППО 20 одиниць, січень 24, лютий 18
М'яса поменшало, а казали що дурнів на сторіччя припасено - херушки
показати весь коментар
11.03.2026 08:33 Відповісти
Просто, до кацапів почало "доходить", що "кантракт на вайну" - це "дарога в адин канец...". І дурнів, бажаючих " памереть, внезапна, преждевременна", стає, в Кацапії, все менше... Там не буде "пратестав" - кацапи, на це, не здатні... Вони, просто, "прагаласуют нагами" - перестануть приходить і підписувать контракти... А якщо Путін дасть команду знову почать примусову мобілізацію - розбіжаться по "нычках"... "Рассия бальшая - есть где спрятаться..."
показати весь коментар
11.03.2026 08:51 Відповісти
А якщо скаже "фставай страна народная, фставай на смєртний бой".. гаєчки підкритить..і почнуть слати "відкривашок" пачками...раби проковтнуть
показати весь коментар
11.03.2026 10:02 Відповісти
Ну - у пісні не про "народную", а про "агромную" співали... А про суть - так згадай, як, після першої спроби примусової мобілізації, почали горіть військкомати, в Росії... А це - не просто "символічний жест" - у РВК зберігаються облікові документи мобрезерву... Нема документів - нема людини...
показати весь коментар
11.03.2026 10:13 Відповісти
Замовк на три дні..
показати весь коментар
11.03.2026 12:44 Відповісти
 
 