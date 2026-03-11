Поражены нефтебазы, склады, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт рашистов на ВОТ
В ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов РФ на оккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки (ВОТ Донецкой обл.), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Багатовки (ВОТ Запорожской обл.).
Также украинские защитники нанесли удар по складам боеприпасов и материально-техническим средствам оккупантов.
Был поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БПЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.
"Также нанесено поражение по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазе в Бердянске (ВОТ Запорожской обл.), а также нефтебазе в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль