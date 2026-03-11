Поражены нефтебазы, склады, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт рашистов на ВОТ

В ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов РФ на оккупированных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки (ВОТ Донецкой обл.), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Багатовки (ВОТ Запорожской обл.).

Также украинские защитники нанесли удар по складам боеприпасов и материально-техническим средствам оккупантов.

Был поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БПЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

"Также нанесено поражение по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазе в Бердянске (ВОТ Запорожской обл.), а также нефтебазе в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

