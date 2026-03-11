Оккупант с настромленным штыком вступает в поединок с украинским дроном. ВИДЕО
В Донецкой области российский пехотинец решил бросить вызов современным технологиям, попытавшись отбиться от украинского FPV-дрона "в штыковую". Как сообщает Цензор.НЕТ, этот неравный поединок состоялся в районе населенного пункта Удачное и завершился вполне предсказуемым фиаско для захватчика.
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Детали боевого эпизода
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Дерзкая попытка: заметив приближение украинского FPV-дрона, российский оккупант не стал искать укрытие, а шел дальше с прижатым к автомату штыком.
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Результат дуэли: Оператор подразделения "BLACK SKY" 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии Украины нанес точный удар, прекратив маневры захватчика.
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Локация: Район села Удачное (Донецкая область), где в настоящее время идут жесткие бои за удержание позиций.
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"Баец, смело атакуй вражеский дрон штыком и прикладом !"
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Тільки дронів тоді ще не було...