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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
10 329 26

Оккупант с настромленным штыком вступает в поединок с украинским дроном. ВИДЕО

В Донецкой области российский пехотинец решил бросить вызов современным технологиям, попытавшись отбиться от украинского FPV-дрона "в штыковую". Как сообщает Цензор.НЕТ, этот неравный поединок состоялся в районе населенного пункта Удачное и завершился вполне предсказуемым фиаско для захватчика.

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Детали боевого эпизода

  • Дерзкая попытка: заметив приближение украинского FPV-дрона, российский оккупант не стал искать укрытие, а шел дальше с прижатым к автомату штыком.

  • Результат дуэли: Оператор подразделения "BLACK SKY" 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии Украины нанес точный удар, прекратив маневры захватчика.

  • Локация: Район села Удачное (Донецкая область), где в настоящее время идут жесткие бои за удержание позиций.

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Автор: 

армия РФ (23078) уничтожение (10048) Донецкая область (12461) дроны (7385) Покровский район (1769) Удачное (31)
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Топ комментарии
+14
Как дєдьі! Хаааахльіьіьі 🤣🤣🤣
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11.03.2026 16:36 Ответить
+14
Догрався смердючий кацап на чужій землі і полетів до пекла своїми частинкам молекул
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11.03.2026 17:01 Ответить
+10
1:0 - на користь українського FPV
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11.03.2026 16:39 Ответить
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Как дєдьі! Хаааахльіьіьі 🤣🤣🤣
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11.03.2026 16:36 Ответить
авжеж -
"Баец, смело атакуй вражеский дрон штыком и прикладом !"

.
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11.03.2026 18:22 Ответить
Мені старшина хотів всучить той штик-ніж разом з веслом.Відмовився.Воно важке і не зручне,а загубиш,хєр зброю здаси.А дурний кацап в штикову пішов.Псіхічєская атака.
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11.03.2026 19:12 Ответить
1:0 - на користь українського FPV
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11.03.2026 16:39 Ответить
скоріш за все це корейсько-китайський калаш. там були версій з незйомними багнетами. неврядчи це кацапський багнет - його б давно пропили.
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11.03.2026 16:41 Ответить
Хотілось павтаріть, як діди - "В штыковую!"
Тільки дронів тоді ще не було...
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11.03.2026 16:49 Ответить
Пуля дура штик молодец 🤔
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11.03.2026 17:00 Ответить
Догрався смердючий кацап на чужій землі і полетів до пекла своїми частинкам молекул
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11.03.2026 17:01 Ответить
Багнет не допоможе якщо ти глухий чи бухий
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11.03.2026 17:09 Ответить
Окупант - херой! Озвучка просто чудова! Мелодія (як що хто з юного покоління не зна,є): " Веди ж Буденный нас смелее в бой, и всё что в нашей жизни есть борьба-борьба!!! Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер,сумеем кровь пролить за ССР( так в тексті: ССР,а не СССР)!
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11.03.2026 17:11 Ответить
Ось таку хрін на уроках співів моє покоління (1966 р.н.) вчило та співало! Але совдепії ( будь вона тричі проклята) це не допомогло!
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11.03.2026 17:14 Ответить
Мій батько пішов до школи в 1937 році. Йому запамʼяталося як на уроках доводилось в букварі постійно замальовувати портрети «героїв революції», які майже всі стали одночасно стали зрадниками та англійськими шпіонами. Ще віршик любив згадувати. Мовою оригіналу: «сєгодня празднік у рєбят, лікуєт піонерія, сєгодня в гості к нам прішол лаврентій палич бєрія».
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11.03.2026 18:08 Ответить
та це навіть в 90ті вчили. грєнада, ми кузнєци, враху ні здайоцца. Нахіба я це все пам'ятаю?
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11.03.2026 18:09 Ответить
У кацапа в Удачному щось пішло неудачно
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11.03.2026 17:31 Ответить
ета я удачна зашол
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11.03.2026 18:05 Ответить
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11.03.2026 18:20 Ответить
Срочно. Точка.
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11.03.2026 18:30 Ответить
Бухать не перебухать .
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11.03.2026 19:03 Ответить
мы храбрые кавалеристы трям-трям-трям....
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11.03.2026 19:39 Ответить
Він думав, що це Куліковська битва.
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11.03.2026 20:55 Ответить
О шол на Бєрлін та свєрнул нє туда
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11.03.2026 21:03 Ответить
До Киева не дошёл совсем чуть-чуть
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12.03.2026 00:21 Ответить
шо не кажи а ***** вони нам дають
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12.03.2026 13:54 Ответить
Такі самі дібіли як у нас. Со штикам ходять. Ще й якшо загубиш цю непотрібну куйню - купа проблем буде.
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12.03.2026 17:46 Ответить
Туда и дорога путлеровскому нацисту васалу Китая нищей унитазной недонации
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15.03.2026 12:10 Ответить
 
 