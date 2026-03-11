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Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів
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Бійці Lasar’s Group НГУ знищили російську РЛС "Ястреб-АВ" вартістю $50 млн. ВIДЕО

Окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищив російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" у Луганській області глибоко за лінією бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели у взаємодії з відділенням управління черговими силами командного пункту Регіонального центру радіоелектронної розвідки "Північ", яке надало інформацію про район дислокації ворожої РЛС.

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Після уточнення координат українські бійці відправили до цілі важкі ударні безпілотники.

Після першого влучного удару російські військові спробували евакуювати комплекс, однак оператори Lasar’s Group відстежили його переміщення.

Один із пілотів посадив бомбер безпосередньо на "Ястреб-АВ", що дозволило контролювати маршрут руху техніки, після чого наступними ударами станцію остаточно знищили.

Орієнтовна вартість російської РЛС "Ястреб-АВ" становить близько 50 мільйонів доларів.

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Автор: 

армія рф (21297) РЛС (114) знищення (10366) ЗСУ (8843) Сили безпілотних систем (535) Луганська область (4933)
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ППО-цид їбєйший пішов, я кайфую.
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11.03.2026 18:45 Відповісти
Уххх.Красунчики.Всім ордени і відпустка.Я думав що кацапскі засоби ППО виявляють супутники,а пишуть що РЕР запеленгувала.Тепер у них велика дірка по напрямку.
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11.03.2026 18:51 Відповісти
Гарна робота! Професiонали! 👍
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11.03.2026 20:40 Відповісти
👍
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12.03.2026 10:53 Відповісти
 
 