Воины 92-й ОШБр захватили российский Т-80. ФОТОрепортаж
Украинские защитники захватили танк Т-80 российских захватчиков.
Фотографии обнародовала 92-я ОШБр, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие танкового батальона во взаимодействии с бойцами 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады трофеировали российский танк Т-80", - говорится в сообщении.
Техника оккупантов была выведена из строя и захвачена в качестве трофея.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уявляю що ті кацапи зараз собі думають бачучи усе це.
Але для кацапів всі доводи ніхєра не значать.