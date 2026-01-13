Воины 92-й ОШБр захватили российский Т-80. ФОТОрепортаж

Украинские защитники захватили танк Т-80 российских захватчиков.

Фотографии обнародовала 92-я ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие танкового батальона во взаимодействии с бойцами 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады трофеировали российский танк Т-80", - говорится в сообщении.

Техника оккупантов была выведена из строя и захвачена в качестве трофея.

