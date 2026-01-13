Воїни 92-ї ОШБр затрофеїли російський Т-80. ФОТОрепортаж

Українські захисники захопили танк Т-80 російських загарбників.

Світлини оприлюднила 92-га ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці танкового батальйону у взаємодії з бійцями 1-го штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади затрофеїли російський танк Т-80", - йдеться в повідомленні.

Техніку окупантів було виведено з ладу та захоплено як трофей.

