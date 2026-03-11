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Оператори Сил безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "Бук-М1" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та операторів ударних безпілотників 1-го окремого центру СБС ціль було успішно уражено.

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Операцію провели у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Зазначається, що комплекс "Бук-М1" призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників, а також для прикриття угруповань військ і важливих об’єктів.

У Силах безпілотних систем наголошують, що кожен уражений комплекс ППО противника відкриває більше можливостей для роботи українських операторів.

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Автор: 

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Бук в Запоріжській області "не приживається" - не його це зона
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11.03.2026 20:06 Відповісти
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12.03.2026 10:34 Відповісти
 
 