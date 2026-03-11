Оператори Сил безпілотних систем уразили ворожий ЗРК "Бук-М1" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та операторів ударних безпілотників 1-го окремого центру СБС ціль було успішно уражено.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Операцію провели у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Зазначається, що комплекс "Бук-М1" призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників, а також для прикриття угруповань військ і важливих об’єктів.

У Силах безпілотних систем наголошують, що кожен уражений комплекс ППО противника відкриває більше можливостей для роботи українських операторів.

Дивіться також: Бійці Lasar’s Group НГУ знищили російську РЛС "Ястреб-АВ" вартістю $50 млн. ВIДЕО

Дивіться також: Дрон-перехоплювач, озброєний сіткометом "Пташка", збиває російський БПЛА "Молнія". ВIДЕО