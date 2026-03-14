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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
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Воины бригады "Черный лес" поразили логистический узел боеприпасов РФ и ликвидировали не менее 12 оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" нанесли удар по логистическому узлу боеприпасов российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен по зданию и технике противника непосредственно во время разгрузки вооружения.

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На обнародованных кадрах видно не менее 12 оккупантов, которые были ликвидированы в результате мощного взрыва.

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