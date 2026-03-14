Пограничники во время обстрела сбили "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении пограничники во время ночного обстрела в ночь на 14 марта сбили российский беспилотник типа "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва ударной волной одного из бойцов отбросило из машины.
При этом отмечается, что украинские защитники не пострадали.
Кадры боевых действий обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.
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Мопед був дуже небезпечним, судячи по вибуху.
Бережіть себе! Влучних пострілів по ворогу!