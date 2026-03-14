Пограничники во время обстрела сбили "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении пограничники во время ночного обстрела в ночь на 14 марта сбили российский беспилотник типа "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва ударной волной одного из бойцов отбросило из машины.

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При этом отмечается, что украинские защитники не пострадали.

Кадры боевых действий обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

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