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Пограничники во время обстрела сбили "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении пограничники во время ночного обстрела в ночь на 14 марта сбили российский беспилотник типа "Шахед", который упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате взрыва ударной волной одного из бойцов отбросило из машины.

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При этом отмечается, что украинские защитники не пострадали.

Кадры боевых действий обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (7174) обстрел (33234) пограничники (1718) уничтожение (10066) Шахед (2268)
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Топ комментарии
+16
Ну таке.В ЗСУ відсотків 40% російськомовних.Мій однопочанин Олег російськомовний Одесит,58 років,його вже пізно перенавчать.На війні 4 роки.А є горлапани які дерли на собі вишиванки,великі патріоти,а 5-й рік ховаються від тцк.Війна всіх показала,хто є хто.
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14.03.2026 13:03 Ответить
+15
Молодці, бійці МВГ!
Мопед був дуже небезпечним, судячи по вибуху.
Бережіть себе! Влучних пострілів по ворогу!
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14.03.2026 11:54 Ответить
+10
Та ладно.Мені аж невдобно. Написав як воно є.До війни ніхто не звертав уваги хто як розмовляє,а на війні тим більше.Там цінують не за мову.Колумбійці і грузини її не знають,але воюють за нас.Звичайно, я за поширення державної мови у всіх аспектах.Але коли моєму російськомовному другу-фронтовику якийсь тиловий пацюк почне закидать російськомовність,дам в морду.
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14.03.2026 13:29 Ответить

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