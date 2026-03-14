Минус замаскированный танк: дроны батальона SIGNUM нанесли 4 удара по укрытию вражеской техники. ВИДЕО
Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк российских оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные пытались замаскировать технику деревьями и маскировочными сетками, однако украинские беспилотники быстро обнаружили вражеское укрытие.
Сначала бойцы уничтожили маскировку, после чего три ударных дрона один за другим нанесли точные удары по танку.
Кадрами боевой работы защитники поделились в Telegram-канале батальона.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль