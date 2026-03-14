Минус замаскированный танк: дроны батальона SIGNUM нанесли 4 удара по укрытию вражеской техники. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк российских оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные пытались замаскировать технику деревьями и маскировочными сетками, однако украинские беспилотники быстро обнаружили вражеское укрытие.

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Сначала бойцы уничтожили маскировку, после чего три ударных дрона один за другим нанесли точные удары по танку.

Кадрами боевой работы защитники поделились в Telegram-канале батальона.

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