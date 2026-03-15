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15 106 39

Окупант зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника Колі на міні. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому російський військовий зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант пересувався на автівці "Урлан", однак транспортний засіб наїхав на міну, яку заздалегідь встановили українські сапери на Донецькому напрямку.

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У результаті вибуху ліквідовано російського військового на ім’я Коля, а сам транспортний засіб було знищено.

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армія рф (21325) знищення (10386) Донецька область (11361) міна (473)
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Топ коментарі
+35
коля попав відразу на концарт до кабзона без черги
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15.03.2026 10:10 Відповісти
+28
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15.03.2026 10:14 Відповісти
+18
- Коля, ты где?
- Не кричи, Коля везде...
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15.03.2026 10:51 Відповісти

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