Окупант зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника Колі на міні. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому російський військовий зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант пересувався на автівці "Урлан", однак транспортний засіб наїхав на міну, яку заздалегідь встановили українські сапери на Донецькому напрямку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті вибуху ліквідовано російського військового на ім’я Коля, а сам транспортний засіб було знищено.

Дивіться також: ССО уразили пускові установки "Іскандер" у Криму, які готували удари по українських містах. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони бригади "Форпост" ліквідували 8 окупантів, які намагалися сховатися від аеророзвідки. ВIДЕО