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Окупант зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника Колі на міні. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео, на якому російський військовий зафільмував на камеру GoPro підрив свого поплічника на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант пересувався на автівці "Урлан", однак транспортний засіб наїхав на міну, яку заздалегідь встановили українські сапери на Донецькому напрямку.
У результаті вибуху ліквідовано російського військового на ім’я Коля, а сам транспортний засіб було знищено.
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- Не кричи, Коля везде...