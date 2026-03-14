Дрони бригади "Форпост" ліквідували 8 окупантів, які намагалися сховатися від аеророзвідки. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Форпост" ліквідували 8 окупантів, які намагалися сховатися від української аеророзвідки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили російську піхоту в лісистій місцевості у смузі своєї відповідальності та завдали по ній ударів безпілотниками.
Українські військові зазначають, що після виявлення дрона окупанти часто падають на землю та намагаються прикинутися мертвими, однак це не рятує їх від ураження.
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