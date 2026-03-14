Дрони бригади "Форпост" ліквідували 8 окупантів, які намагалися сховатися від аеророзвідки. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" ліквідували 8 окупантів, які намагалися сховатися від української аеророзвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили російську піхоту в лісистій місцевості у смузі своєї відповідальності та завдали по ній ударів безпілотниками.

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Українські військові зазначають, що після виявлення дрона окупанти часто падають на землю та намагаються прикинутися мертвими, однак це не рятує їх від ураження.

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