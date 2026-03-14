Дроны бригады "Форпост" ликвидировали 8 оккупантов, которые пытались скрыться от аэроразведки. ВИДЕО
Пограничники бригады "Форпост" уничтожили 8 оккупантов, которые пытались скрыться от украинской аэроразведки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили российскую пехоту в лесистой местности в зоне своей ответственности и нанесли по ней удары беспилотниками.
Украинские военные отмечают, что после обнаружения дрона оккупанты часто падают на землю и пытаются притвориться мертвыми, однако это не спасает их от поражения.
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