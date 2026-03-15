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15 106 39

Оккупант снял на камеру GoPro подрыв своего соратника Коли на мине. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российский военный снял на камеру GoPro, как его сослуживец подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант передвигался на автомобиле "Урлан", однако транспортное средство наехало на мину, которую заранее установили украинские саперы на Донецком направлении.

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В результате взрыва был ликвидирован российский военный по имени Коля, а само транспортное средство было уничтожено.

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Автор: 

армия РФ (23105) уничтожение (10067) Донецкая область (12479) мина (407)
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Топ комментарии
+35
коля попав відразу на концарт до кабзона без черги
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15.03.2026 10:10 Ответить
+28
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15.03.2026 10:14 Ответить
+18
- Коля, ты где?
- Не кричи, Коля везде...
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15.03.2026 10:51 Ответить

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