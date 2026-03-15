Оккупант снял на камеру GoPro подрыв своего соратника Коли на мине. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российский военный снял на камеру GoPro, как его сослуживец подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант передвигался на автомобиле "Урлан", однако транспортное средство наехало на мину, которую заранее установили украинские саперы на Донецком направлении.

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В результате взрыва был ликвидирован российский военный по имени Коля, а само транспортное средство было уничтожено.

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