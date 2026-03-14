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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по Крыму Операторы дронов
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ССО поразили пусковые установки "Искандер" в Крыму, которые готовили удары по украинским городам. ВИДЕО

В ночь на 14 марта подразделения Deep Strike Сил специальных операций обнародовали кадры, на которых видно, как с помощью дальнобойных беспилотников были поражены пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", базировавшиеся во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна пусковая установка была уничтожена вблизи села Вишневое.

Детали спецоперации

Машина уже была выведена с места постоянной дислокации в район подготовки к пуску и находилась замаскированной в лесополосе.

Установка была оснащена ракетами и находилась вместе с экипажем.

После удара нескольких беспилотников ССО зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.

Кроме того, благодаря разведывательным данным, полученным от представителей движения сопротивления на оккупированной территории, украинские спецназовцы обнаружили пункт хранения пусковых установок "Искандер" в поселке Курортное.

По месту дислокации техники также были нанесены удары дронами, несколько из которых достигли цели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражена установка "Искандер", РЛС "Небо-У" и С-300, а также ряд командно-наблюдательных пунктов РФ, - Генштаб

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Автор: 

армия РФ (23101) Крым (25940) уничтожение (10066) дроны (7409) Силы беспилотных систем (529) Искандер (19)
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Топ комментарии
+23
Дякуєм ССО, дякуємо патріотам руху опору за захист українських міст від свинособачої балістики і заощадження ракет ППО. Сподіваюся, що Трамп не встигає срати скрізь, і космічна розвідка США нам теж ефективно допомагає.
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14.03.2026 17:01 Ответить
+8
Бо вони постійно пересуваються. В Криму це рух опору відстежує. На кацапщині складніше, але час від часу теж прилітає - саме на брянщині та курщині.
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14.03.2026 17:22 Ответить
+6
Амінь!...
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14.03.2026 16:59 Ответить

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