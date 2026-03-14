ССО поразили пусковые установки "Искандер" в Крыму, которые готовили удары по украинским городам. ВИДЕО

В ночь на 14 марта подразделения Deep Strike Сил специальных операций обнародовали кадры, на которых видно, как с помощью дальнобойных беспилотников были поражены пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", базировавшиеся во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна пусковая установка была уничтожена вблизи села Вишневое.

Детали спецоперации

Машина уже была выведена с места постоянной дислокации в район подготовки к пуску и находилась замаскированной в лесополосе.

Установка была оснащена ракетами и находилась вместе с экипажем.

После удара нескольких беспилотников ССО зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.

Кроме того, благодаря разведывательным данным, полученным от представителей движения сопротивления на оккупированной территории, украинские спецназовцы обнаружили пункт хранения пусковых установок "Искандер" в поселке Курортное.

По месту дислокации техники также были нанесены удары дронами, несколько из которых достигли цели.

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