Поражена установка "Искандер", РЛС "Небо-У" и С-300, а также ряд командно-наблюдательных пунктов РФ, - Генштаб
В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (вооруженной ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Другие успешные поражения
- Кроме того, как отмечается, украинские военные нанесли удар по средствам противовоздушной обороны противника. В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ТОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ТОТ Донецкой обл.).
- Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КНП) противника. В частности, КНП подразделения БПЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ТОТ Донецкой обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
"Системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и управлению войсками", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".
- Впоследствии Генштаб подтвердил, что поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".
Виведено з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які використовувались у воєнній логістиці противника.
▪️Обидва судна були ключовими елементами Керченської поромної переправи, через яку транспортували зброю, техніку та **********.
Також завдано вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.