Поражена установка "Искандер", РЛС "Небо-У" и С-300, а также ряд командно-наблюдательных пунктов РФ, - Генштаб

удар по технике РФ

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (вооруженной ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

  • Кроме того, как отмечается, украинские военные нанесли удар по средствам противовоздушной обороны противника. В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ТОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ТОТ Донецкой обл.).
  • Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КНП) противника. В частности, КНП подразделения БПЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ТОТ Донецкой обл.).

Читайте также: Поражен аэродром "Майкоп" в Адыгее, уточнены результаты удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске, — Генштаб

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и управлению войсками", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Снайпер "Gray Area Group" расстрелял штурмовую группу оккупантов с дистанции почти 500 метров. ВИДЕО

У ніч з 13 на 14 березня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій ГУР МО України завдали ударів по двох військових суднах рф.

Виведено з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які використовувались у воєнній логістиці противника.

▪️Обидва судна були ключовими елементами Керченської поромної переправи, через яку транспортували зброю, техніку та **********.

Також завдано вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї.
14.03.2026 14:44 Ответить
Потім ***** на суді скаже що він не при чому, а Україну обстрілювали молодіє рєспубліки захищаючись від нацистів. Потрібно посадити на лаву поряд з *****м й тих хто просрав наші теріторії за толіку малую.
14.03.2026 14:54 Ответить
Шо робить іранське посольство в Україні?
14.03.2026 15:06 Ответить
 
 