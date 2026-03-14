Поражена установка "Искандер", РЛС "Небо-У" и С-300, а также ряд командно-наблюдательных пунктов РФ, - Генштаб

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (вооруженной ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Другие успешные поражения

Кроме того, как отмечается, украинские военные нанесли удар по средствам противовоздушной обороны противника. В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ТОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ТОТ Донецкой обл.).

Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КНП) противника. В частности, КНП подразделения БПЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ТОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и управлению войсками", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

