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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Снайпер "Gray Area Group" расстрелял штурмовую группу оккупантов с дистанции почти 500 метров. ВИДЕО

Снайперы Сил обороны продолжают демонстрировать ювелирную точность, ликвидируя вражескую пехоту на подступах к нашим позициям. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры работы мастера из боевой группы "Gray Area Group", который в одиночку остановил вражеский штурм.

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Детали снайперской охоты

  • Дистанция: Работа велась с расстояния 485 метров — это дистанция, которая позволяет снайперу оставаться незамеченным, одновременно гарантируя высокую меткость.

  • Инструмент: Снайпер использовал винтовку под патрон калибра .308 Win.

  • Результат: На видео зафиксировано, как снайпер методично, одного за другим, "снимает" бойцов малой штурмовой группы противника. Оккупанты, не понимая, откуда ведется огонь, не имели шансов на спасение или адекватный ответ.

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Автор: 

армия РФ (23096) ликвидация (4409) снайперы (495)
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Топ комментарии
+35
Соколине Око, тобі подяка і повага!
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13.03.2026 11:35 Ответить
+25
Хорошего русского в тепловизор не видно !!!
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13.03.2026 11:47 Ответить
+14
смерть свинособакам..
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13.03.2026 12:02 Ответить

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