Снайпер "Gray Area Group" расстрелял штурмовую группу оккупантов с дистанции почти 500 метров. ВИДЕО
Снайперы Сил обороны продолжают демонстрировать ювелирную точность, ликвидируя вражескую пехоту на подступах к нашим позициям. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры работы мастера из боевой группы "Gray Area Group", который в одиночку остановил вражеский штурм.
Детали снайперской охоты
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Дистанция: Работа велась с расстояния 485 метров — это дистанция, которая позволяет снайперу оставаться незамеченным, одновременно гарантируя высокую меткость.
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Инструмент: Снайпер использовал винтовку под патрон калибра .308 Win.
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Результат: На видео зафиксировано, как снайпер методично, одного за другим, "снимает" бойцов малой штурмовой группы противника. Оккупанты, не понимая, откуда ведется огонь, не имели шансов на спасение или адекватный ответ.
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