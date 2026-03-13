Снайпер "Gray Area Group" расстрелял штурмовую группу оккупантов с дистанции почти 500 метров. ВИДЕО

Дистанция: Работа велась с расстояния 485 метров — это дистанция, которая позволяет снайперу оставаться незамеченным, одновременно гарантируя высокую меткость.

Результат: На видео зафиксировано, как снайпер методично, одного за другим, "снимает" бойцов малой штурмовой группы противника. Оккупанты, не понимая, откуда ведется огонь, не имели шансов на спасение или адекватный ответ.